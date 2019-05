Fake news su migranti e vaccini | Fb chiude 23 pagine anche pro-Lega e M5s non ufficiali

Facebook chiude decine di pagine pro Lega e M5S : condividevano Fake news divisive : Facebook ha chiuso 23 pagine italiane con oltre 2,46 milioni di followers che condividevano informazioni false e contenuti divisivi contro i migranti, antivaccini e antisemiti, a ridosso delle elezioni europee: tra queste, oltre la metà erano a sostegno di Lega o M5S. La decisione a seguito di un’indagine del movimento cittadino Avaaz. “Ringraziamo Avaaz – afferma un portavoce di Fb – per aver condiviso le ricerche ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 Fake news : “È vero che sta sparendo la storia dai licei e quindi va salvata?” : E’ vero che la Lega ha sempre difeso le province mentre i Cinque stelle ora le vogliono abolire, ma hanno cambiato idea? E’ vero che sta sparendo la storia dai licei e quindi bisogna salvarla dall’attentato di questo governo? E’ vero che ci sono, come scrive Il Messaggero, 130mila rinunce in arrivo ai Caf di persone che hanno chiesto il reddito di cittadinanza, ma adesso non lo vogliono più? Questa settimana Marco ...

Michele Bravi e quell’incidente mortale - l’avvocato : «Basta Fake news - sta male» : Parla il legale del cantante: «Non c’è quindi nessun processo in atto. Noi abbiamo nominato un nostro consulente e posso dire che ci sono rilevanti elementi di innocenza, in grado di dimostrare la sua estraneità alla determinazione del delitto»

Così la generazione Z vuole combattere le Fake News : Come si combattono le fake news? Questa era la sfida che Agi, AGiD e D-Share hanno lanciato dai giovanissimi sviluppatori che hanno partecipato ad #HackGov, il più grande hackhaton dedicato alla PA che si è svolto alla Apple Developer Academy, all'interno dell'Università Federico II di Napoli, nello scorso weekend. Alla call hanno aderito una cinquantina di ragazzi, divisi in sette gruppi, provenenti da tutto il mondo. Dalla Russia al Brasile, ...

Adani lascia Sky per la Leotta e Dazn : sul web la Fake news : ROMA - ' Daniele Adani lascia Sky Sport' . No, non è vero. Nelle ultime ore sul web era circolata la notizia dell'addio del noto commentatore televisivo, deciso dopo la lite in diretta con il tecnico della Juventus, Massimiliano ...

Giornalismo scientifico. SnewS o Fake news scientifiche 13 : ... è questo lo slogan di questa edizione di Snews " fake news scientifiche, ovvero i 3 giorni, 13-14-15 Maggio, dedicati alla scienza e alle tecniche di comunicazione. Il ricco programma prevede ...

Facebook contro Fake news - rimossi più di 100 account legati a Russia - : Le pagine e i gruppi fake eliminati condividevano principalmente contenuti relativi alla situazione politica in Ucraina e altri paesi europei, ma i loro post toccavano anche altri temi sensibili, come immigrazione, religione e la guerra civile in Siria

Come proteggere le elezioni europee dalle Fake news : la battaglia di Facebook : Meno di tre anni fa, l'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, liquidò Come "pazzesca" l'idea che notizie false sulla sua piattaforma avrebbero potuto influenzare l'elezione di Donald ...

Stato-mafia - chiesti 9 anni in appello per Mannino. L’ex ministro : “Fake news contro me” : La condanna a 9 anni e' stata chiesta per Calogero Mannino nel processo d'appello Stato-mafia. "In riforma alla sentenza di primo grado si chiede la conferma penale dell'imputato e la condanna a 9 anni di reclusione, cosi' come chiesto dal pubblico ministero in primo grado": cosi' il pg Giuseppe Fici, al termine della requisitoria, ha formulato la richiesta di pena per l'ex ministro Dc, accusato di minaccia a corpo politico dello Stato. Il ...

