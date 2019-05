Fake news | Facebook chiude 23 pagine oltre la metà erano a sostegno di Lega o M5s

‘Diffondono Fake news’ : Facebook chiude 23 pagine (metà a favore di M5S e Lega) : Diffondevano disinformazione e violavano la policy del social network in tema di autenticità: questi i motivi per cui 23 pagine italiane sono state chiuse. Tra queste, molte pagine non ufficiali a sostegno dei partiti di governo

Terrapiattisti - il sociologo : “Siamo oltre le Fake news - i social hanno cancellato la scienza del ‘900 : Siamo ormai “oltre le fake news“, siamo alla creazione di “verità parallele, che tendono ad autoalimentarsi, e il cui scontro, genera violenza“. Il preoccupante scenario futuro è tratteggiato dal sociologo della comunicazione Andrea Fontana, ordinario all’Università di Pavia nel corso di Comunicazione Professionale Multimediale e autore di “Regimi di verità. Convivere con leggende e fatti alternativi”, ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 Fake news : “È vero che sta sparendo la storia dai licei e quindi va salvata?” : E’ vero che la Lega ha sempre difeso le province mentre i Cinque stelle ora le vogliono abolire, ma hanno cambiato idea? E’ vero che sta sparendo la storia dai licei e quindi bisogna salvarla dall’attentato di questo governo? E’ vero che ci sono, come scrive Il Messaggero, 130mila rinunce in arrivo ai Caf di persone che hanno chiesto il reddito di cittadinanza, ma adesso non lo vogliono più? Questa settimana Marco ...

Michele Bravi e quell’incidente mortale - l’avvocato : «Basta Fake news - sta male» : Parla il legale del cantante: «Non c’è quindi nessun processo in atto. Noi abbiamo nominato un nostro consulente e posso dire che ci sono rilevanti elementi di innocenza, in grado di dimostrare la sua estraneità alla determinazione del delitto»

Così la generazione Z vuole combattere le Fake News : Come si combattono le fake news? Questa era la sfida che Agi, AGiD e D-Share hanno lanciato dai giovanissimi sviluppatori che hanno partecipato ad #HackGov, il più grande hackhaton dedicato alla PA che si è svolto alla Apple Developer Academy, all'interno dell'Università Federico II di Napoli, nello scorso weekend. Alla call hanno aderito una cinquantina di ragazzi, divisi in sette gruppi, provenenti da tutto il mondo. Dalla Russia al Brasile, ...