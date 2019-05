Facebook scende in campo prima delle Europee | cancellate pagine pro Lega e M5s

liberoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2019) Crociata dicontroe M5s: il social ha infatti chiuso 23italiane che raccoglievano oltre 2,46 milioni di follower.che condividevano informazioni bollate come false e contenuti "divisivi" contro i migranti, sui vaccini o dai toni antisemiti. Gran parte di queste

AngutiIcicid : RT @akakarolina: Rt vi prego????PIERO, 2 anni, piccolo, circa 7 kg. Da 2 anni vive SU UN TAVOLO: è dolcissimo e se scende gli altri lo sottom… - MariaLauraZavag : RT @akakarolina: Rt vi prego????PIERO, 2 anni, piccolo, circa 7 kg. Da 2 anni vive SU UN TAVOLO: è dolcissimo e se scende gli altri lo sottom… - darpuc72 : RT @ClaudioPerconte: Facebook e Instagram (cioè Zuck) bannano gli influencer conservatori americani e in 24 ore scende in campo Trump per d… -