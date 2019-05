Facebook | offensiva anti fake news | chiuse 23 pagine | metà pro Lega-M5S

ilmessaggero

(Di domenica 12 maggio 2019)diin vista delle prossime elezioni europee: il social di Mark Zuckerberg ha chiuso 23italiane con oltre 2,46 milioni di follower che condividevano...

NovakEurope : CONTINUA L'OFFENSIVA SENZA ESCLUSIONE DI COLPI CONTRO SALVINI CHE Fa parte di una vera strategia. ORA SI RIApRONO I… - Frigortecnica : Ripeto ma per entrare in una casa privata non ci vuole un'autorizzazione di un giudice? È poi,ammesso che fosse sta… - FabrizioF75 : Oscena e offensiva. Promuove la discriminazione verso chi è HIV+ -