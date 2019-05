Facebook ha chiuso 23 pagine italiane che condividevano fake news e istigazioni all' odio

Facebook ha chiuso ventitré pagine di notizie false italiane - la metà delle quali diffondeva contenuti a sostegno di Lega e M5S : Sulla base delle segnalazioni fatte dalla ong Avaaz, che si occupa di campagne ambientaliste e a favore dei diritti umani, Facebook ha chiuso 23 pagine – per un totale di circa 2 milioni e mezzo di follower – che diffondeva no

Facebook ha chiuso 23 pagine in Italia : pubblicavano fake news a sfondo politico : Facebook ha chiuso 23 pagine in Italia per diffusione di false informazioni e violazione delle regole del social network. La decisione del social network è arrivata dopo aver accertato che le fanpage diffondevano bufale sui migranti e sui vaccini, oltre a messaggi antisemiti. In totale le pagine in questione avevano circa 2,5 milioni di follower. L'azione di Facebook è arrivata dopo la segnalazione di Avaaz, organizzazione non ...