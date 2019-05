Facebook chiude 23 pagine con fake news

ha chiuso 23in Italia per diffusione di false informazioni e violazione delle regole del social network. La decisione dopo aver accertato che le fanpage diffondevano bufale su migranti e vaccini, oltre a messaggi antisemiti, spesso a sostegno di Lega o M5S.con 2,5 mln di follower. L'azione diè arrivata dopo la segnalazione di Avaaz, organizzazione non governativa attiva sul tema dei diritti umani,che a maggio aveva segnalato "violazioni":non politiche trasformate in politiche,profili falsi.(Di domenica 12 maggio 2019)