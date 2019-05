F1 | Risultato GP Spagna 2019 | quinta doppietta Mercedes | Hamilton vince su Bottas

oasport

(Di domenica 12 maggio 2019) Manita dellanel Gran Premio didi Formula Uno. La scuderia di Brackey, infatti, centra laconsecutiva in questo inizio di stagione andando a ritoccare il record che aveva già stabilito a Baku. Un dominio clamoroso e mai visto nell’era recente, con le W10 che volano sul circuito del Montmelò come se fossero collocate su due binari. La superiorità è davvero avvilente, per i rivali, con la netta sensazione che il campionato diventerà, come se già non lo fosse, un vero e proprio derby interno alle Frecce d’argento. Il successo, di notevole importanza a livello psicologico, va a Lewis(il numero 76 della sua carriera e il quarto a Barcellona), che oggi voleva mandare un messaggio chiaro al suo compagno di scuderia. I sei decimi incassati nelle qualifiche di ieri non sono letteralmente andati giù al pilota nato a Stevenage che ha ...

francescosegato : Maurizio Arrivabene commenta il risultato del GP di Spagna #F1 #SpanishGP - danielecarta46 : Che suspense al Gran premio di Spagna un emozione dietro l'altra ?????????? questo il risultato finale........ 3° Versta… - zazoomblog : F2 GP Spagna 2019: risultato gara-2. Luca Ghiotto rimonta ed è secondo vince De Vries. Latifi sesto - #Spagna #201… -