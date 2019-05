F1 | GP Spagna 2019 | Ferrari | ritorno al 2014 SF90 con lacune incolmabile Si lotta per

F1 - pagelle del GP Spagna 2019 : Hamilton il graffio del campione - Verstappen solido - Vettel e Leclerc in balia del caos Ferrari : Cosa ha detto il GP di Spagna 2019, quinta prova del Mondiale di Formula Uno? Analisi e soprattutto valutazioni su quanto è avvenuto sul tracciato del Montmeló, in una corsa che ha sorriso alla Mercedes, sempre più dominatrice di quest’annata nel Circus e alla quinta doppietta consecutiva. LEWIS Hamilton 8 – Il britannico risponde da campione e, dopo una qualifica non ideale (seconda), rasenta la perfezione. Partenza, giro veloce e ...

VIDEO F1 - Highlights e sintesi GP Spagna 2019 : doppietta Mercedes - ordini di scuderia ripetuti in Ferrari : E sono cinque. La Mercedes festeggia in Spagna il suo quinto successo e la propria quinta doppietta in questo Mondiale di F1. Lewis Hamilton si è imposto da dominatore davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas, dimostrando sia le sue qualità di guida che la bontà del mezzo. Per la Ferrari ennesima debacle e ordine di scuderia ripetuti tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc che non convincono e che hanno visto il tedesco conclude quarto e il ...

Charles Leclerc F1 - GP Spagna 2019 : “Gara difficile - dobbiamo spingere per migliorare la Ferrari. Ordine di scuderia? Nessun problema” : Secondo alcuni il Mondiale di F1 2019 è già finito per la Ferrari. La quinta doppietta consecutiva della Mercedes in Spagna (vittoria di Lewis Hamilton e secondo posto di Valtteri Bottas), nel quinto round del Mondiale 2019 di Formula Uno, ha quasi il sapore della condanna per la Rossa che quest’oggi ha visto i suoi piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc lottare tra loro per un quarto e quinto posto, mentre l’olandese Max ...

Lewis Hamilton F1 - GP Spagna 2019 : “Stiamo scrivendo la storia. La macchina mi ha dato grandi sensazioni” : La risposta del campione. Lewis Hamilton vince il GP di Spagna 2019, quinta prova del Mondiale di Formula Uno. Una gara vinta da dominatore, quella del campione del mondo in carica, prendendo la testa fin dalla partenza e interpretando alla perfezione tutti i momenti critici della corsa. Se ieri non era stata la sua giornata nelle qualifiche, oggi il 34enne nativo di Stevenage ha dato una grande dimostrazione di forza, riconquistando anche la ...

F1 - Risultato GP Spagna 2019 : quinta doppietta Mercedes - Hamilton vince su Bottas - Ferrari fuori dal podio : Manita della Mercedes nel Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. La scuderia di Brackey, infatti, centra la quinta doppietta consecutiva in questo inizio di stagione andando a ritoccare il record che aveva già stabilito a Baku. Un dominio clamoroso e mai visto nell’era recente, con le W10 che volano sul circuito del Montmelò come se fossero collocate su due binari. La superiorità è davvero avvilente, per i rivali, con la netta ...

Ordine d’arrivo F1 - Risultato e Classifica gara GP Spagna 2019 : Hamilton vince - doppietta Mercedes. Ferrari giù dal podio : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo si è imposto a Barcellona davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas ed è così tornato in testa alla Classifica generale superando il finlandese. Quinta doppietta consecutiva per le Mercedes che continuano a riscrivere i record. Ferrari in difficoltà estrema: Sebastian Vettel quarto, Charles Leclerc quinto. Non arriva il podio per le Rosse, sul ...

GP Spagna 2019 : la griglia di partenza ufficiale : Si spegneranno alle 15.10 i semafori sul rettilineo del Circuit de Catalunya, dando il via al quinto round della stagione, il GP di Spagna, che vede la 61° prima fila Mercedes (a una sola dal record di 62 di Ferrari, McLaren e Williams), con Bottas e Hamilton. Seconda fila per la Ferrari di Vettel e […] L'articolo GP Spagna 2019: la griglia di partenza ufficiale sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili ...

F1 - GP Spagna 2019 : orario d’inizio della gara e tv. Programma Sky e TV8 : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE della gara DEL GP DI Spagna DI F1 DALLE 15.10 Quinta tappa del Mondiale di F1: oggi a Barcellona è in Programma la gara del GP di Spagna. Il Circus è arrivato in Europa, precisamente al Montmelò, e la Ferrari è chiamata ad invertire la tendenza delle prime quattro tappe, con altrettante doppiette targate Mercedes. Riusciranno i nostri eroi a sovvertire il pronostico? La prima fila sarà ancora tutta Mercedes, mentre ...

F2 - GP Spagna 2019 : risultato gara-2. Luca Ghiotto rimonta ed è secondo - vince De Vries. Latifi sesto : Nyck De Vries ha vinto la gara-2 del GP Spagna 2019, terza tappa del Mondiale di Formula 2. L’olandese ha conquistato la prima vittoria stagionale a Barcellona, imponendosi al termine di una gara condotta con grande autorevolezza: è partito a razzo dalla quarta piazzola e ha poi superato Hubert durante l’ottavo giro conducendo poi per 18 tornate senza essere impensierito dagli avversari. Il pilota della ART Grand Prix si è portato al ...

F1 streaming - GP Spagna 2019 : orari - diretta - differita e repliche su Sky e TV8. Il programma completo : Oggi domenica 12 maggio si disputa il GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. A Barcellona si preannuncia una bella battaglia per la vittoria tra le due Mercedes che scatteranno dalla prima fila: Valtteri Bottas si trova in pole position davanti a Lewis Hamilton, il finlandese sta minando le certezze del compagno di squadra e andrà a caccia della seconda vittoria stagionale per allungare in testa alla classifica generale ma il Campione del ...

GP Spagna 2019 : l’impegno degli impianti frenanti : Dal 10 al 12 maggio il Circuit de Barcelona-Catalunya ospita il 5° round del Mondiale 2019 di F1, il GP di Spagna. Situato al Montmeló, è stato inaugurato il 10 settembre 1991 e 19 giorni dopo ha ospitato il primo GP di Formula 1.? A febbraio e marzo la pista catalana è stata teatro di […] L'articolo GP Spagna 2019: l’impegno degli impianti frenanti sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

