Europee | Salvini | “Referendum tra vita e morte” Chigi | “Sua competenza sono rimpatri

Matteo Salvini - la Lega e l'obiettivo 41% alle Europee : il mercato delle liste : La Lega di Matteo Salvini ha il vento in poppa. In tutti i sondaggi, il Carroccio supera abbondantemente il 30%, quasi raddoppiando i consensi incassati alle Politiche del 2018 (17,3%). Ma la scalata potrebbe non essere finita qui. Perché ai Salviniani manca poco - poco più del 9% - per raggiungere

Europee - ritorna il gioco social "Vinci Salvini" : utenti a rischio privacy : Dopo il successo alle Politiche, la propaganda leghista ripropone il concorso che mette in palio foto, telefonate e incontri con il leader. La tecnica si chiama gamification e serve a incentivare le ...

Sondaggi Europee - Salvini 'corre' verso il voto : chi scende e chi sale : La Lega si conferma favorita in vista del voto del 26 maggio: secondo gli ultimi Sondaggi il Carroccio potrebbe arrivare al...

Un posto nel Governo dopo le Europee : così Matteo Salvini convincerà Armando Siri a dimettersi : Il pressing del Movimento 5 Stelle e la posizione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte "obbligano" Matteo Salvini a cedere su Armando Siri, fedelissimo ma soprattutto personaggio chiave nello scacchiere leghista. Ma il passo indietro sarà solo momentaneo: se ne riparlerà con il rimpasto di Governo, dopo le Elezioni Europee.Continua a leggere

Papa Francesco - ordine in Vaticano : sfregio a Matteo Salvini - a gamba tesa sulle Europee : Un faccia a faccia tra Papa Francesco e Matteo Salvini ormai è un'ipotesi considerata sempre più improbabile negli ambienti della Santa Sede. Dopo quasi un anno da ministro dell'Interno, il leader della Lega non è ancora riuscito a farsi ricevere in Vaticano. Eppure un incontro ci sarebbe dovuto ess

Europee - Berlusconi : 'Il Ppe lasci la sinistra e si allei con Orban e Salvini' : 'Per cambiare l'Ue bisogna cambiare le alleanze e per fare questo è chiaro che dovrò essere presente'. Così Silvio Berlusconi lasciando il San Raffaele di Milano dove è stato ricoverato la scorsa ...

Elezioni Europee - Matteo Salvini a Latina : 'Meglio essere qui che in diretta da Fazio' : Poi, i temi cari alla politica di Salvini: l'immigrazione prima di tutto, 'I porti devono restare chiusi, in Italia entra solo chi ha il permesso',, poi ancora la giustizia, la legge sulla legittima ...

Bruno Vespa - la crisi di governo e il dilemma post elezioni Europee di Matteo Salvini : Per la prima volta dall'inizio del governo giallo-verde Luigi Di Maio ha una reazione "muscolare" nei confronti dell'alleato Matteo Salvini: "Spero non sia necessario un voto su Siri. In ogni caso, il M5s ha la maggioranza assoluta in consiglio dei ministri", ha detto il vicepremier grillino. Della

Europee - l’ex campione del mondo Luca Toni sul palco con Salvini al comizio di Modena : L’ex calciatore e oggi dirigente sportivo Luca Toni è comparso sul palco con Matteo Salvini, durante il comizio elettorale a Modena. Originario di Pavullo nel Frignano, Toni è stato campione del mondo 2006 e ha giocato come centravanti nel Palermo, nella Fiorentina e nel Bayern L'articolo Europee, l’ex campione del mondo Luca Toni sul palco con Salvini al comizio di Modena proviene da Il Fatto Quotidiano.

Europee - l'ultradestra tedesca di AfD alleata con Salvini ma intransigente sui conti pubblici : 'Nessuna flessibilità' : Gli alleati di Salvini, almeno in Germania, hanno 'posizioni divergenti', come spiega Meuthen, professore di economia politica. D'altronde non è una novità che per l'AfD la politica del pareggio di ...

Sondaggio Tecné - il flusso in controtendenza che fa godere Salvini : non solo le Europee - Di Maio spacciato : L'ultimo Sondaggio dell'istituto Tecné, riportato da Italia oggi, registra una tendenza per la Lega in direzione opposta rispetto alle rilevazioni degli ultimi giorni, influenzate delle fibrillazioni all'interno del governo, soprattutto per il caso delle dimissioni del sottosegretario Armando Siri.

Europee - l’ultradestra tedesca di AfD alleata con Salvini ma intransigente sui conti pubblici : “Nessuna flessibilità” : Alleanza sì, ma intransigenza sui conti pubblici. A Milano il 18 maggio i partiti nazionalisti d’Europa si riuniranno insieme a Matteo Salvini per presentare “il nuovo gruppo parlamentare dei patrioti”, come ha raccontato a Repubblica Jörg Meuthen, il candidato di punta alle Europee dell’Alternative für Deuschland, l’ultradestra tedesca. “Se si paragonano le posizioni di Orban con quelle della Lega o ...

L'asse tra Salvini e Orban per le elezioni Europee : Matteo Salvini e Viktor Orban stringono un 'patto' pre-voto per fare pressing sul Partito popolare europeo affinché abbandoni l'alleanza coi Socialisti e volga lo sguardo a destra. Accolto come un "eroe" (parole di Orban), il ministro dell'Interno italiano si è trasferito in elicottero al confine con la Serbia, appena atterrato a Budapest. Lì lo attendeva il primo ministro ungherese che lo ha accompagnato nella visita sulle torri ...

SONDAGGI Europee/ Lega - il 32 - 2% che rischia di ingannare Salvini : Nei SONDAGGI politici sulle elezioni EUROPEE la Lega resta il primo partito in Italia. Con un vantaggio in più nelle EUROPEE rispetto al voto nazionale.