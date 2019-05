Emma Muscat e Biondo di nuovo insieme

Amici - Emma Muscat e Biondo? Clamoroso ritorno di fiamma : ora si capiscono molte cose : Gossip da Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Si parla di Emma Muscat e Biondo, due ex cantanti del programma, i quali stanno ancora insieme: dopo la fine della loro storia, fulmine a ciel sereno, si sono infatti ritrovati. A raccontarlo i diretti interessati in un'intervist

Emma Muscat e Biondo : guarda il videoclip di “Avec Moi” : <3 The post Emma Muscat e Biondo: guarda il videoclip di “Avec Moi” appeared first on News Mtv Italia.

Emma Muscat e Biondo in Avec Moi - un duetto d’amore (intervista) : Emma Muscat e Biondo duettano in Avec Moi, il nuovo singolo disponibile da oggi in radio e in digitale. Il brano racconta la storia d'amore dei due, nata sui banchi di Amici di Maria De Filippi ormai più di un anno fa. Contiene riferimenti alla città di Parigi e lo stesso titolo è un omaggio in lingua francese. I due ci hanno spiegato che Parigi è la città che ha visto crescere il loro sentimento e che hanno visitato insieme due volte, la ...

Avec Moi è il nuovo singolo di Emma Muscat feat. Biondo : Si intitola Avec Moi ed è il nuovo singolo di Emma Muscat feat. Biondo. I due si sono conosciuti sui banchi di Amici di Maria De Filippi, entrambi concorrenti della categoria canto nella scorsa edizione. Entrambi giunti alla fase serale, si sono man mano avvicinati e il loro rapporto ha avuto un seguito anche a telecamere spente. Ad un anno dalla loro partecipazione ad Amici, Emma Muscat e Biondo si riuniscono anche artisticamente nel singolo ...

Emma Muscat e Biondo insieme per la prima volta nel nuovo singolo “Avec Moi” : In uscita il 26 aprile The post Emma Muscat e Biondo insieme per la prima volta nel nuovo singolo “Avec Moi” appeared first on News Mtv Italia.