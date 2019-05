Elena Santarelli | la lettera del figlio Giacomo nel giorno della festa | «Sei una mamma

Una festa della mamma commovente per Elena Santarelli - il tema del piccolo Giacomo è dolcissima : Il tema del piccolo Giacomo sta facendo commuovere tutto il web: un regalo speciale per Elena Santarelli per la festa della mamma Elena Santarelli ha aggiornato pochi giorni fa tutti i suoi follower sui social, svelando la vittoria della battaglia del figlio Giacomo contro un tumore cerebrale maligno. Una notizia che ha riempito di gioia i cuori, in particolar modo, di tutte le mamme che hanno seguito da vicino la storia della famiglia ...

Elena Santarelli : "Giacomo sta bene. Il mio è un pianto di liberazione" : “Sono molto stanca, è un pianto di liberazione. Giacomo sta bene”, dice Elena Santarelli ai microfoni di Italia Sì, trasmissione condotta da Marco Liorni su Rai Uno. Solo ieri era giunto l’annuncio social tanto atteso: il figlio della show-girl e dell’ex calciatore Bernardo Corradi ha vinto la sua battaglia contro un tumore cerebrale maligno.“Sto piangendo oggi più di ieri. Chiedo scusa alle ...

Elena Santarelli annuncia la guarigione del figlio : “Giacomo finalmente ha vinto la battaglia contro il cancro” : “Giacomo finalmente è in “follow up”! Pochi giorni fa ha fatto la sua ultima terapia e i vari controlli hanno dimostrato che il nostro bellissimo bambino ha vinto questa battaglia“. La gioia che si legge tra le righe è immensa. Elena Santarelli ha annunciato su Instagram la tanto attesa guarigione del figlio Giacomo, a cui alcuni mesi fa avevano diagnosticato un tumore. Negli ultimi tempi, la showgirl e suo marito, l’ex ...

