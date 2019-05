Elemosiniere Papa riattiva corrente a palazzo occupato Roma | ' Non ero ubriaco ma…'

Elemosiniere del Papa riallaccia la luce elettrica in uno stabile occupato : Dopo aver già incontrato famiglie rom, da Papa Francesco un nuovo gesto contro il razzismo e il DecretoSicurezza bis. Konrad...

Elemosiniere del Papa riattiva la luce in uno stabile occupato a Roma : «Gesto di umanità» : Ha staccato i sigilli del contatore e ha riacceso la luce nel palazzo occupato da 450 persone in via di Santa Croce in Gerusalemme (Spin time Labs) nonostante le bollette non siano state pagate e gli...

Stabile occupato a Roma - l'Elemosiniere del Papa riattiva la luce elettrica : Ha staccato i sigilli del contatore e ha riacceso la luce nel palazzo occupato da 450 persone in via di Santa Croce in Gerusalemme (Spin time Labs) nonostante le bollette non siano state pagate e gli...

Elemosiniere del Papa riattiva la luce elettrica in stabile occupato a Roma : Il cardinale Krajewski: «Sono intervenuto personalmente per riattaccare i contatori. Qui ci sono famiglie e bambini senza corrente e senza acqua da giorni». Nell’edificio di via Santa Croce in Gerusalemme vivono 420 persone abusivamente dall’ottobre 2013

Elemosiniere Papa - luce a casa occupata : 14.45 "Sono intervenuto personalmente, ieri sera, per riattaccare i contatori. E' stato un gesto disperato. C'erano oltre 400 persone senza corrente,con famiglie e bambini, senza neanche la possibilità di far funzionare i frigoriferi". Così il cardinale Elemosiniere Konrad Krajewski,'braccio' caritativo del Papa per i casi di disagio,dopo aver riattivato la luce elettrica a Spin Time, nel palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme,al ...

Roma - l'Elemosiniere del Papa riattiva la corrente in uno stabile occupato : Il cardinale Konrad Krajewski: "C'erano oltre 400 persone senza corrente, con famiglie e oltre cento bambini"

Elemosiniere del Papa riattiva la luce elettrica in uno stabile occupato a Roma : Il cardinale Krajewski: «Sono intervenuto personalmente per riattaccare i contatori. Qui ci sono famiglie e bambini senza corrente e senza acqua da giorni». Nell’edificio di via Santa Croce in Gerusalemme vivono 420 persone abusivamente dall’ottobre 2013

Vaticano - l'Elemosiniere di papa Francesco rompe i sigilli alla casa occupata : : È arrivato in un palazzo occupato al centro di Roma, ha visto lo stato di difficoltà per tante persone prive della luce da giorni e ha riallacciato la corrente elettrica che era stata staccata dall'azienda per morosità. A compiere il gesto tanto insolito quanto simbolico è stato il cardinale Konrad

Migranti : Elemosiniere del Papa a Lesbo : CITTA' DEL VATICANO, 8 MAG - Riaprire il cuore alla speranza. Questo il senso della missione dell'Elemosiniere apostolico, il cardinale Konrad Krajewski, che a nome del Papa arriva oggi a Lesbo, in ...