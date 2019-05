Elemosiniere del Papa riattiva la luce elettrica in uno stabile occupato a Roma

corriere

(Di domenica 12 maggio 2019) Il cardinale Krajewski: «Sono intervenuto personalmente per riattaccare i contatori. Qui ci sono famiglie e bambini senza corrente e senza acqua da giorni». Nell’edificio di via Santa Croce in Gerusalemme vivono 420 persone abusivamente dall’ottobre 2013

