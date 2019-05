Elemosiniere del Papa riallaccia la luce elettrica in uno stabile occupato

Elemosiniere del Papa riattiva la luce in uno stabile occupato a Roma : «Gesto di umanità» : Ha staccato i sigilli del contatore e ha riacceso la luce nel palazzo occupato da 450 persone in via di Santa Croce in Gerusalemme (Spin time Labs) nonostante le bollette non siano state pagate e gli...

Elemosiniere del Papa riattiva la luce elettrica in stabile occupato a Roma : Il cardinale Krajewski: «Sono intervenuto personalmente per riattaccare i contatori. Qui ci sono famiglie e bambini senza corrente e senza acqua da giorni». Nell’edificio di via Santa Croce in Gerusalemme vivono 420 persone abusivamente dall’ottobre 2013

