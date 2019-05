Economia | in Sicilia sempre meno lavoro per le donne

direttasicilia

(Di domenica 12 maggio 2019) Leinhanno ancora molte più difficoltà rispetto agli uomini di trovare. L’isola è maglia nera d’Europa per l’occupazione in rosa, quasi ultima per quella giovanile e ai massimi, invece, per tasso di disoccupazione di lunga durata. Registra i tassi più alti delle regioni comunitarie e di gran lunga superiore a quello dell’intera Germania se sommato con all’incidenza di tutto il Sud Italia. La foto del mercato delinè stato tracciato dal recente report diffuso da Eurostat, relativo al 2018: la cartina di tornasole di un Mezzogiorno ancora fermo al palo, dove quasi la metà degli under 35 resta senza reddito. Tra i dati negativi registrati nell’Isola spicca il tasso dellelavoratrici, sceso ulteriormente nell’arco di un anno, dal 29,2% al 29,1%, e così basso da piazzare il territorio all’ultimo posto nell’Unione europea sotto questa ...

