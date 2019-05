Ecco i nuovi smartphone disponibili a rate con Wind e Tre

RiEcco Liberato : 5 nuovi brani tra musica e video : Sorpresa: Liberato è tornato. Ha scelto le 23 e 59 del 9 maggio per farlo. A più di due anni dalla sua prima canzone, ha rilasciato cinque nuovi brani, con cinque nuovi video , e quello che ha l'aria ...

The voice of Italy : Ecco i nuovi talenti della terza blind audition : Sono dodici i talenti che hanno superato la terza blind audition di The voice of Italy, il talent condotto da Simona Ventura e che vede come giudici Morgan, Elettra Lamborghini, Gigi D'Alessio e Gué ...

Da «Maleficent 2» ai nuovi «Avatar» : Ecco tutti i prossimi kolossal Disney : CRUDELIA (2018)MULAN (2018)ALADDIN (2019) IL RE LEONE (2019)ROSE RED (2019)PINOCCHIO (2018)LA SIRENETTA (2017)GENIESCAMPANELLINOTHE CHRONICLES OF PRYDAIN DUMBO (2019) Alla Disney si può dire tutto tranne che non sia previdente. Gli introiti multimilionari derivati dai suoi blockbuster hanno fatto sì che il colosso anticipasse i maggiori titoli che vedremo fino al 2027, con i nuovi capitoli di Avatar e di Star Wars in pole position insieme ai ...

OnePlus 7 Pro non ha più segreti : Ecco tutte le caratteristiche tecniche e nuovi render stampa : Grazie alle indiscrezioni pubblicate dal leaker Ishan Agarwal, siamo in grado di avere un quadro completo della scheda tecnica di OnePlus 7 Pro. L'articolo OnePlus 7 Pro non ha più segreti: ecco tutte le caratteristiche tecniche e nuovi render stampa proviene da TuttoAndroid.

GF16 – Francesca De Andrè tradita dal fidanzato Giorgio? Ecco nuovi dettagli : Grande Fratello, la concorrente De Andrè sembra essere stata tradita dal fidanzato Giorgio. Ecco i nuovi dettagli Mentre Francesca De André è ancora all’oscuro di tutto (lo scoprirà solo nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 6 maggio), continuano ad emergere nuovi dettagli sulle foto che ritraggono il fidanzato Giorgio insieme ad un’altra. Biagio … Continue reading GF16 – Francesca De Andrè tradita dal fidanzato Giorgio? ...

Chi sono i nuovi patron rosanero Ecco il cda : Albanese presidente : ... andando a unire le prime due operazioni condotte da Arkus Network, la quale a luglio è arrivata a mettere le mani su un altro brand di spessore nel mondo luxury travel: stiamo parlando di Travel ...

The voice of Italy : Ecco i nuovi talenti della seconda blind audition : seconda blind audition per 'The voice of Italy', il programma di Rai2 condotto da Simona Ventura. I quattro coach - Gigi D'Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno - hanno sfoderato le loro ...

Lg - Ecco i prezzi dei nuovi tv con intelligenza artificiale : (Foto: LG) La nuova famiglia di tv 2019 di Lg è ufficiale con Lg oled tv ai ThinQ e Lg nanocell tv ai ThinQ mettendo sul piatto il supporto dell’intelligenza artificiale e i processori Alpha di seconda generazione. Migliorano design, la qualità in ascolto e delle immagini e in alcuni dettagli, scopriamo tutte le novità comprese le caratteristiche tecniche e la disponibilità per l’Italia. L’intelligenza artificiale è la tecnologia che lega tutti ...

L'aggiornamento di Cuphead aggiunge nuovi boss segreti - Ecco dove trovarli : L'ultima patch di Cuphead per Nintendo Switch ed Xbox One ha apportato alcune modifiche al gioco, tra cui la possibilità di scegliere sia Cuphead che Mugman per quanto riguarda la campagna in single player.Tuttavia L'aggiornamento aggiunge anche alcuni boss segreti. Il numero preciso di boss non si sa con esattezza, ma come riporta Gamespot, uno YouTuber è stato in grado di scovarne tre. Per accedere ad ogni boss dovrete compiere una serie di ...

WWE Superstar Shake Up – Andrade torna a SmackDown - Samoa Joe passa a RAW : Ecco tutti i nuovi cambi di roster : nuovi cambiamenti nei roster di RAW e SmackDown in seguito agli ultimi ‘colpi di coda del Superstar Shake Up: ecco le nuove aggiunte dopo i draft Sembrava essere terminato la scorsa settimana, ma il Superstar Shake Up riserva ancora qualche colpo in grado di cambiare il volto dei roster di RAW e SmackDown. Nello show rosso, come prevedibile dopo l’addio del Campione Intercontinentale Finn Balor, è arrivato il campione degli Stati Uniti ...

Potrebbero essere tre le varianti di OnePlus 7 in arrivo il 14 maggio - Ecco nuovi dettagli : Potrebbero essere tre le varianti di OnePlus 7, con il modello Pro che potrebbe arrivare in versione 4G e 5G, con specifiche tecniche da urlo. L'articolo Potrebbero essere tre le varianti di OnePlus 7 in arrivo il 14 maggio, ecco nuovi dettagli proviene da TuttoAndroid.

X Factor 2019 - una giuria tutta al maschile : Ecco i nuovi nomi : Due nuovi nomi entrano nella rosa dei papabili nuovi giudici di X Factor . A lanciare la bomba è, ancora una volta, il settimanale Chi secondo cui, dopo Achille Lauro e Joe Bastianich , all'ambito ...

WWE Superstar Shake-Up : Ecco tutti i nuovi arrivi nel roster di SmackDown : Da Roman Reigns a Finn Balor, il Superstar Shake-Up porta grandi nomi nel roster di SmackDown: ecco tutti i nuovi arrivi nello show blu Dopo il Superstar Shake-Up della puntata di RAW, avvenuto nella giornata di ieri, nella notte italiana è stata la volta del Superstar Shake-Up riguardante la puntata di SmackDown. Il classico rimescolamento dei roster, utile a creare accese rivalità, formare nuove stable e permettere il debutto di nuovi ...

WWE Superstar Shake-Up : Ecco tutti i nuovi arrivi nel roster di RAW! : Il WWE Superstar Shake-Up relativo al roster di RAW ha rimescolato il roster dello show rosso: ecco tutti gli arrivi da SmackDown e NXT Nella notte italiana si è svolto il WWE Superstar Shake-Up, la prima parte del rimescolamento dei roster della federazione di Stamford, utile per rinnovare storyline e rivalità, nonchè per far debuttare volti nuovi nei roster. Durante la puntata di RAW, atleti provenienti da SmackDown ed NXT e sono stati ...