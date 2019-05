E’ sempre doppietta Mercedes | Ferrari non va

ilfogliettone

(Di domenica 12 maggio 2019) E cinque. Lenon lasciano scampo al resto della truppa di F1,in primis, e mettono il sigillo anche sul circuito di Montmelo' del Gp di Spagna, 5/a prova del Mondiale con Lewis Hamilton, al terzo successo stagionale, primo davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas, in una gara senza storia, in una 'cantilena' che si va ormai ripetendo dal Gran Premio d'Australia. Lo strapotere delle due Frecce d'argento ha ovviamente messo in un cantuccio tutti i diretti concorrenti, con Max Verstappen buon terzo davanti alle due, che pure qui a Barcellona avevano incantato nei test invernali, di Sebastian Vettel 4/o e Charles Leclerc 5/0. Grazie a questa vittoria, la 76ma in carriera, Hamilton si porta in testa alla classifica iridata davanti a Bottas: 112 punti contro 105, mentre le 'Rosse' incassano un brutto ko sul tracciato spagnolo ("E' stata una lezione", ha ...

