Dybala Juventus | la Joya resta | ecco l’indizio che lo conferma -FOTO

Roma Juventus formazioni ufficiali - Bonucci KO : Dybala-Ronaldo titolari : Roma Juventus formazioni ufficiali – In casa bianconera si sta già pensando al futuro, nei prossimi giorni capiremo quali saranno gli interpreti della nuova stagione. C’è un campionato da onorare fino alla fine, con Allegri che non vuole lasciare nulla al caso. I bianconeri scenderanno in campo senza pressioni in un finale di campionato in […] More

Juventus - ci sarebbe un principio di accordo con il Manchester United per Dybala : La prossima settimana, ci sarà il tanto atteso incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico livornese nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattina. Nel summit che ci sarà la prossima settimana oltre a definire in maniera chiara il futuro di Massimiliano Allegri verrà fatto anche il punto sul mercato. Le parti stabiliranno come dovrà essere rinforzata la squadra e quali saranno invece i ...

Convocati Juventus - sorpresa Kean : tornano Dybala e Bentancur : Convocati Juventus – I bianconeri saranno di scena domani sera allo Stadio Olimpico per un match che ha importanza solo per i giallorossi, ancora in corsa per un posto in Champions. Buone notizie da Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur, che come evidenzia il sito ufficiale Juventus.com “hanno lavorato parzialmente in gruppo”. In vista di Roma-Juve dovrebbero essere Convocati […] More

Juventus - alcuni recuperi per la gara contro la Roma : fra questi c'è Dybala - si ferma Kean : Questa mattina, la Juventus ha proseguito la sua marcia di avvicinamento alla gara contro la Roma. I Campioni d'Italia per questa sfida ritroveranno tre pedine fondamentali visto che ormai Alex Sandro, Paulo Dybala, Emre Can e Rodrigo Bentancur hanno smaltito i rispettivi problemi fisici. Oggi, però, non si è allenato Moise Kean a causa di una sindrome influenzale. Domani, la Juve si allenerà nel pomeriggio e poi a seguire la squadra partirà per ...

Calciomercato Juventus : Dybala - Pjanic - Manduzkic - tante le possibili cessioni (Rumors) : Il Calciomercato della Juventus non è solo la questione allenatore. Allegri e Agnelli si incontreranno presto, l’addio è un’opzione perché il tecnico non sente più la totale fiducia dei dirigenti e il presidente inizia a pensare che il ciclo possa essere finito. La lista dei possibili nuovi allenatore è lunga con il sogno Guardiola, l’idea Pochettino e gli outsider Sarri, Inzaghi e Deschamps che aspettano una chiamata. La scelta del mister ...

Infortunati Juventus - riecco Dybala : aggiornamenti Douglas Costa ed Emre Can : Infortunati Juventus- La Juventus si prepara alla sfida di campionato contro la Roma con un occhio all’infermeria. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Allegri potrà recuperare Paulo Dybala e Bentancur in vista del match dell’Olimpico. Un doppio recupero che consentirà al tecnico bianconero di mettere a posto l’assetto tattico del centrocampo e dell’attacco. Dybala potrebbe […] More

Serie A Juventus - Dybala e Bentancur in parte con il gruppo : TORINO - I bianconeri sono tornati a lavorare alla Continassa dopo i quattro giorni di riposo post derby concessi da Allegri . In vista del prossimo impegno in casa della Roma , in programma domenica ...

Juventus - festa a sorpresa per Barzagli organizzata da Dybala -VIDEO- : Juventus – festa in casa bianconera, per uno dei veterani della squadra. Ricorrenza importante, quest’oggi, in casa Juventus. Andrea Barzagli festeggia il suo 38° compleanno, venendo celebrato nel migliore dei modi dai suoi compagni. Sul profilo Instagram, Paulo Dybala ha mostrato la festa organizzata nello spogliatoio bianconero. Leggi anche: Mercato Juventus, “Sky Sport” rivela: ecco 3 probabili sacrificati Juventus, ...

Juventus - Dybala verso il recupero. Mandzukic rientra in anticipo? : Ultimo giorno di riposo alla Continassa prima della ripresa dei lavori: dopo i quattro giorni di pausa concessi da Massimiliano Allegri, la Juventus ricomincerà ad allenarsi per preparare la gara di ...

Dybala-Juventus - ultimissima : l’indizio chiude all’addio. La Joya resta! : DYBALA JUVENTUS- Come evidenziato dai colleghi di “SportMediaset”, un nuovo indizio, proveniente dalla Cina, avrebbe chiuso le porte all’addio di Paulo Dybala ai colori bianconeri. Un addio che non si concretizzerà in quanto, la Joya, è stato scelto come testimonial del marchio Adidas per la presentazione della nuova maglia bianconera 2019 2020 in vista della […] More

Roma-Juventus : probabili formazioni - De Rossi e Dybala indisponibili - Ronaldo in campo : Roma-Juventus è una gara molto delicata soprattutto per i gialloRossi mentre i bianconeri hanno ormai terminato la stagione essendosi laureati per l’ottava volta consecutiva campioni d’Italia. I padroni di casa sono in piena lotta per raggiungere un posto che garantisca la qualificazione alla pRossima edizione della Champions League e devono necessariamente ottenere dei punti per non perdere contatto dalle formazioni che li precedono in ...

Juventus - Adidas promuove la nuova divisa in Cina : lo sponsor è Dybala... : La Juventus sta già pianificando nei dettagli la prossima stagione , ma quest'anno per comprare i giocatori necessari ad un altro salto di qualità dovrà prima fare qualche cessione importante. I primi ...

Juventus - bianconeri in ferie : Dybala è a Londra con la fidanzata : Dopo il derby di venerdì, Massimiliano Allegri ha deciso di concedere alcuni giorni di riposo ai suoi ragazzi. In particolare la Juventus riposerà fino a mercoledì giorno in cui la squadra tornerà alla Continassa per svolgere un allenamento pomeridiano. Visto i quattro giorni di vacanza, molti dei giocatori juventini hanno deciso di lasciare godersi un po' di relax con le rispettive famiglie. Alcuni bianconeri sono rimasti a Torino, mentre altri ...

Dall'Inghilterra - Liverpool su Dybala : potrebbe convincere la Juventus (RUMORS) : In attesa dell'approvazione del bilancio d'esercizio (in cui si stima che la perdita sia fra i 50 e i 70 milioni di euro), la Juventus è pronta ad investire sul mercato, ma molto passerà anche dalle cessioni. D'altronde l'arrivo di Cristiano Ronaldo ha determinato un esborso economico non indifferente che dovrebbe portare benefici finanziari non nell'immediato ma alla lunga. Come dicevamo, l'attesa perdita potrebbe portare la dirigenza ...