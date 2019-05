Dybala è considerato patrimonio dalla Juve | ma per Allegri sarebbe sacrificabile

Blastingnews

(Di domenica 12 maggio 2019) Lantus ha praticamente concluso la stagione con la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo, avvenuta prima di Pasqua. I giocatori, ormai quasi senza motivazioni, ultimamente sono scesi in campo con i pensieri proiettati verso le vacanze ormai prossime o tutt’al più al mercato, anche se di quest’ultimo aspetto se ne occupano prevalentemente gli agenti. La Joya vuole vuole il suo ruolo da protagonista Paulo, al contrario degli altri, sta già pensando a ritrovare la forma fisica in vista della Coppa America. L’argentino è in cerca di riscatto perché ha vissuto un’annata travagliata, dovuta all’arrivo di Cristiano Ronaldo. Molti affermano che l’ex Palermo per dare il giusto ruolo a CR7, sia stato arretrato e ciò ha causato una sorta d’involuzione del giocatore che mentalmente non avrebbe accettato di aver perso il ruolo di primo violino. Il tecnico livornese ha ribadito più ...

UmbeP : @t3kk4s4n @pap1pap @diego4all la folta concorrenza nel parco attaccanti argentini (pavon, dybala e higuain consider… - m_dirosa : @piskeporc La differenza fra i due pero e che Dybala era considerato un Top da oltre 100mln. Pjanic era un bravo gi… -