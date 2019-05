blogo

(Di domenica 12 maggio 2019)è la professoressa ex concorrente del Grande Fratello 16. La ragazza, una volta entrata in casa per parlare conNalli, ha baciato l'uomo, provocando reazioni da parte dell'ex moglie dell'uomo, Tina Cipollari, e di un figlio della (ex) coppia.è stata ospite in studio ed è stata criticata dache ha sottolineato come questo bacio, in diretta, sia stato molto utile per farla tornare nel programma di Barbara d'Urso, in merito a questatra: "Per me nona sparare i fuochi di ferragosto" 12 maggio 2019 17:38.

matteosalvinimi : Buona domenica da #Sanremo, spettacolo! Ci seguite? ?? LIVE ?? - gossipblogit : Domenica Live, Karina dubbiosa sulla storia tra Ambra e Kikò: 'Per me non arrivano a… - TakeaSmile____ : Stanno dicendo a Domenica live che Michael a temptation island ci ha provato con Gianmarco #GF16 -