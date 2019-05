Djokovic-Tsitsipas | Finale Masters1000 Madrid oggi | orario d’inizio e come vederla in tv

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Stefanos Tsitsipas firma l’impresa - batte Rafael Nadal e conquista la finale contro Djokovic : Il greco Stefanos Tsitsipas (n.9 del mondo) realizza il sogno: battere il n.2 ATP Rafael Nadal sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid (Spagna) e conquistare a 20 anni il secondo atto conclusivo in carriera dove lo attende il n.1 del ranking Novak Djokovic. Una partita di grande intensità quella andata in scena al “Manolo Santana”. La spunta il “nuovo che avanza” 6-4 2-6 6-3 in 2 ore e 36 minuti di partita. Per ...

Djokovic-Tsitsipas - Finale Masters 1000 Madrid 2019 : programma - orario d’inizio e tv. Come vedere la partita in diretta streaming : Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas si affronteranno nella Finale del Masters 1000 di Madrid, i due tennisti scenderanno sulla terra rossa della capitale spagnola nella giornata di domenica 12 maggio (ore 18.30). Il serbo ha sconfitto l’austriaco Dominik Thiem in due set, il numero 1 del ranking ATP si è imposto al tie-break in entrambi in casa e ha così agguantato l’accesso all’atto conclusivo del prestigioso torneo sulla ...

