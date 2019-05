Diretta SPAL-Napoli | streaming | tv | formazioni e risultato – LIVE 0-0

termometropolitico

(Di domenica 12 maggio 2019), tv,0-0 Uno dei match della 36a giornata della Serie A 2018/2019 è, che si disputa domenica 12 maggio 2019 alle ore 18.00 allo stadio Mazza di Ferrara. Si tratta di un tipico match di fine stagione che vede opporsi due squadre senza grossi obiettivi, se non quello di chiudere il proprio campionato nella miglior maniera possibile.: il primo tempo 2′ Lapressa subito, con Fabian Ruiz che va in difficoltà. Ilriesce a mantenere comunque il possesso palla. Fares chiude poi bene su Callejon 1′ Si parte! Primo pallone giocato dalla, che torna subito da Viviano. Palla lunga per Petagna lanciata dal portierelino: leufficiali Semplici sceglie di scendere in campo con il 3-5-2. Viviano tra i pali, con Cionek, Vicari al posto di ...

Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Spal-Napoli 0-0 in diretta su - effesala : In diretta su -