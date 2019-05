huffingtonpost

(Di domenica 12 maggio 2019) “Ora stiamo lavorando per mettere nero su bianco su un decreto legge” la destinazione del miliardo recuperato dal reddito di cittadinanza alle famiglie. Così Luigi Di Maio in un lungo post su Fb in occasione della festa della mamma. Tra le misure ci saranno “sui; soldi a chi fa figli, con la proposta di dare ai genitori un assegno unico mensile”. Il leader M5S chiede “a tutte le forze parlamentari, opposizioni incluse, di aprire subito un tavolo di lavoro”.

roccocesetti : RT @HuffPostItalia: 'Dimezzamento delle rette degli asili nido; sconti sui pannolini, sulla baby sitter; soldi a chi fa figli'. L'ultimo an… - raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: 'Dimezzamento delle rette degli asili nido; sconti sui pannolini, sulla baby sitter; soldi a chi fa figli'. L'ultimo an… - HuffPostItalia : 'Dimezzamento delle rette degli asili nido; sconti sui pannolini, sulla baby sitter; soldi a chi fa figli'. L'ultim… -