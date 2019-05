Di Maio attacca la Lega | ' Deluso da Dl Sicurezza | niente rimpatri e forse copre caso Siri'

Di Maio attacca Salvini sui rimpatri : Luigi Di Maio questa mattina ha pubblicato un lungo post su Facebook in cui affronta diversi temi: prima di tutto, pur senza farne il nome, attacca Matteo Salvini accusandolo di non prendersi le sue responsabilità sulle materie di sua competenza, ossia i rimpatri, poi parla della notizia secondo cui ci sarebbero dei contatti tra Lega e Forza Italia per far cadere il governo Conte e infine annuncia che martedì prossimo sarà chiesta la ...

Migranti - Di Maio attacca Salvini : «Nel decreto sicurezza nulla sui rimpatri» : Non si placa il battibecco nel governo sulla questione Migranti. «È solo una bozza ma sono molto deluso dal decreto sicurezza, perché non dice nulla sui rimpatri», ha...

Decreto Sicurezza Bis - Di Maio attacca : Continua lo scontro con Salvini: «Non vorrei che il Decreto Sicurezza fosse l’ennesima iniziativa per coprire il caso Siri»

Decreto Sicurezza Bis - Di Maio attacca : : Continua lo scontro con il vicepremier Salvini. E Zingaretti: “La Sicurezza si fa aumentando poliziotti e dando lavoro, non facendo le multe a chi salva vite umane»

Rimpatri e sicurezza - Salvini attacca Conte e Di Maio : «Non comandi tu» : Lettera del ministro dell’Interno al premier: serve un salto di qualità. Sondaggi in calo? Sono dati virtuali

De Girolamo : io conduttrice tv? E Di Maio attacca : “La Rai chiarisca” : Nunzia De Girolamo in quota Lega dovrebbe condurre in Rai1 il programma Linea Verde Estate. Quattro prime serate, accanto al riconfermato Federico Quaranta padrone di casa della trasmissione nella sua collocazione tradizionale del sabato e della domenica a partire dalle 12,20 assieme a Daniela Ferolla. Come sottolinea Giovanna Vitale sul quotidiano La Repubblica, il programma è uno dei "più ambìti dai politici, specie leghisti, dove si esaltano ...

Conte : "Salvini comanda? Illusione ottica". Cannabis - Di Maio attacca il leader della Lega : L'idea che sia Matteo Salvini a comandare il governo è solo " una Illusione ottica . Alla guida ci sono io". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte , intervistato dal quotidiano spagnolo 'El ...

Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini a L'aria che tira : "Usa il tema delle droghe per coprire il caso Siri" : "La direttiva del ministro dell'Interno chiede più controlli ma non si parla di chiusura dei negozi che vendono marijuana". Luigi Di Maio, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, non perde poi occasione per attaccare Matteo Salvini: "Usa il tema delle droghe per coprire il caso Siri.". E

Salvini attacca su migranti e cannabis - Di Maio : "Siete in paranoia per i sondaggi" : Nella Lega “evidentemente dopo aver visto gli ultimi sondaggi che davano in ripresa il Movimento sono andati in paranoia”. Lo scrive su Facebook il leader di M5s Luigi Di Maio. “Non a caso - sottolinea - hanno ricominciato a parlare di grembiulini, armi, province e ora arrivano persino ad inventarsi che siamo a favore della droga (che è folle solo pensarlo). E vedrete che fra poco inizieranno a buttare in mezzo ...

Raggi insultata a Casal Bruciato Di Maio la attacca - le opposizioni la difendono. Il Pd 'Brava e coraggiosa' : Cronaca Casa a rom a Roma, Raggi contestata a Casal Bruciato. "Famiglia resta, ha diritto a casa". Di Maio irritato Dopo il 'fuoco amico' del leader 5Stelle, la strana giornata della sindaca prosegue ...

Nervi sempre più tesi tra Lega e M5s - Di Maio attacca su Siri e Salvini sbotta : 'Tacete - è l'ultimo avviso' : A 48 ore dal Consiglio dei ministri chiamato a dirimere il caso Armando Siri i toni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini tornano a superare il livello di guardia . E se n la Lega n il M5S hanno alcuna ...

Siri - Di Maio : “La Lega attacca il ministro Trenta per coprire il caso. Castrazione chimica arma distrazione di massa” : “Capisco la difficoltà della Lega ma non serve che la Lega attacchi il ministro della Difesa Trenta per provare a coprire il caso Siri, per coprire il caso Siri basta farlo dimettere”. Così Luigi Di Maio intervenendo ad Assemini in Sardegna. “Leggo di sondaggi per cui la Castrazione chimica è maggioritaria nel Paese ma non vi hanno detto che deve essere volontaria e che si applica solo ai reati minori, per anni di carcere. E se ...

