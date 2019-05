Della Valle agli ultrà : “Svegliatevi - usate il cervello. Leggete i numeri prima di aprire bocca” : In una lunga lettera a La Nazione, Diego Della Valle si schiera contro gli ultrà. Uno sfogo durissimo in cui si dichiara stufo del clima violento e ostile che si è creato attorno alla squadra, che danneggia la Società ed è controproducente per le ultime tre partite di campionato, un clima ingigantito “da chi vuole sfasciare tutto”, da “avvoltoi che vogliono solo la distruzione e il caos”. Il patron Della Fiorentina accusa ...

Fiorentina - prosegue la protesta : oggi flash mob davanti ai negozi Della famiglia Della Valle : Ancora caos in casa Fiorentina, tra risultati deludenti in campo e proteste dei tifosi contro la proprietà viola. Questi ultimi hanno risposto al patron Diego Della Valle che, con una lettera aperta pubblicata oggi da La Nazione, se l’era presa con quanti lo contestano. “Altro che ‘scemi del villaggio’, noi siamo i Fiorentini“. Questa la risposta dei supporter Della Curva Fiesole sulla loro pagina Facebook. ...

Fiorentina - Diego Della Valle : “Basta insulti da chi vuole sfasciare la società” : Diego Della Valle, patron Della Fiorentina, esterna tutta la sua indignazione in una lettera aperta pubblicata da “La Nazione“: “Ora basta! Non so come faccia mio fratello a trattenersi di fronte a quello che sta accadendo, sicuramente è per il suo attaccamento alla Fiorentina – attacca subito Diego Della Valle – Io invece non lo accetto, la situazione è stata ingigantita da chi vuole sfasciare tutto creando ...

Diego Della Valle è una furia - lettera contro gli ultras : “avete fatto un casino - adesso gestitevelo - ora basta!” : Diego Della Valle ha alzato la voce per difendere l’operato Della famiglia in merito alle recenti vicende Della Fiorentina Diego Della Valle furibondo contro chi critica la Fiorentina e nello specifico la sua proprietà. Con una lunga lettera ha tuonato contro chi a suo dire sta remando contro da tempo. “Ora basta! Non so come faccia mio fratello a trattenersi di fronte a quello che sta accadendo, sicuramente è per il suo ...

A Vallecrosia la terza serata Della rassegna teatrale 'Che spettacolo di provincia' : Maggiori informazioni sulla rassegna e sugli spettacoli in cartellone li trovate a questo indirizzo: http://imperia.fitaliguria.it/le-nostre-attivita/che-spettacolo-di-provincia/che-spettacolo-di-...

A Pechino nasce «996.icu» - contro l'iperlavoro Della Silicon Valley cinese : Anche negli Usa il problema è sentito, visto che gente come Elon Musk teorizza che «nessuno ha mai cambiato il mondo impegnandosi 40 ore a settimana». Musk sostiene di aver lavorato 120 ore a ...

Nardella ai Della Valle : «Gli alibi per lo stadio sono finiti» : Fiorentina nuovo stadio – Lo scorso 6 maggio è scaduto «il termine che si è data la stessa Fiorentina» per la presentazione del progetto definitivo del nuovo stadio. «Se ho sentito recentemente i Della Valle su questo argomento? In questi ultimi giorni, settimane e mesi non sono stato chiamato da nessuno». A parlare è il […] L'articolo NarDella ai Della Valle: «Gli alibi per lo stadio sono finiti» è stato realizzato da Calcio e ...

Maserati al Motor Valley Fest 2019 : dove - quando e tutti i dettagli sul primo festival Della ‘Terra dei motori’ : Maserati partecipa alla prima edizione del Motor Valley Fest, il Festival diffuso della “Terra dei Motori” dell’Emilia Romagna In programma a Modena dal 16 al 19 maggio, l’evento si svolgerà tra la storica sede Maserati in Viale Ciro Menotti, l’Autodromo di Marzaglia e, in maniera diffusa, su tutto il territorio cittadino. Per questa prima importante edizione di Motor Valley Fest, Maserati, presente nella città di Modena ...

Crisi Fiorentina - Salvadori (Confindustria) : “Dai Della Valle mancanza di comunicazione” : La Fiorentina è in piena Crisi, un bottino misero negli ultimi mesi non ha addirittura ancora certificato la salvezza matematica. In tutto ciò, la tifoseria contesta i Della Valle. Di questo ha parlato il presidente di Confindustria Firenze, Luigi Salvadori, rispondendo alle domande dei giovani all’iniziativa ‘Smart Future Academy’ oggi al Teatro Odeon nel capoluogo toscano. Ecco le sue parole. “I soldi li ...

Tre giorni di convocazione per il Consiglio regionale Della Valle d'Aosta - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 AOSTA. Inizia oggi alle 15.00 la tre giorni di convocazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta convocato anche ...

smart EQ fortwo e-cup - Vallelunga - Gara 1 e 2 : Ferri e Carboni condividono vittorie e la vetta Della classifica : smart EQ fortwo e-cup " Vallelunga, Gara 2: la cronaca Gianluca Carboni ha portato la prima vittoria al Team Rossi nella Gara 2 resa incerta dalla pioggia e dalla griglia invertita. Partito 7°, ...

Tra i guardiani Della democrazia a caccia di hacker dalla Silicon Valley : Atterrando a San José, California, risalta immediatamente all’occhio la grande insegna che recita «benvenuti nell’aeroporto di Silicon Valley»....

A.Della Valle - Firenze merita rispetto : Firenze, 3 MAG - Dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo e il summit societario dell'1 maggio, dove ogni decisione da prendere è stata rimandata al termine della stagione, stamani il patron ...

Fiorentina - squadra a rapporto da Andrea Della Valle : “bisogna tornare a fornire prestazioni di livello” : I giocatori viola sono stati catechizzati dal patron Della Valle, che ha chiesto prestazioni all’altezza in questo finale di stagione Il patron Della Fiorentina, Andrea Della Valle, è arrivato questa mattina al centro sportivo ‘Davide Astori‘, ha incontrato la squadra insieme al presidente Cognigni, al direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino e al club manager Giancarlo Antognoni. Lo rende noto il club ...