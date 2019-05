Dal concerto di Vasco al gol di Koulibaly | è «terremoto» al San Paolo

Metallica - gran concerto a Milano sotto il diluvio : Dal vivo anche una cover dei Litfiba : Vedere dal vivo i Metallica è sempre una grande emozione, nonostante il clima autunnale della scorsa sera all'Ippodromo Snai di San Siro. Ma comunque la band di James Hetfield ha saputo dare il massimo, ed ha regalato un concerto che tantissimi fan ricorderanno negli anni, con in aggiunta una piccola sorpresa, la cover di El Diablo dei Litfiba. Il concerto Con la temperatura intorno ai 10 gradi, i fan hanno aspettato davanti all'ingresso del ...

'Danze Dal mondo' per il Concerto di primavera della Filarmonica : ... diventa di volta in volta la portavoce di valori morali e religiosi, di istanze rituali, di esigenze pratiche, oppure elemento di distinzione sociale, e così facendo non può che rispettare il mondo ...

Le parole sono importanti anche al Concertone : Dal palco canzoni e appelli alla disobbedienza : Le parole. sono state loro le protagoniste del tradizionale Concertone del Primo Maggio a Roma. Quelle dello slogan scelto dagli organizzatori per quest'anno: lavoro, diritti, stato sociale, Europa. ...

Primo Maggio - la pioggia non ferma il Concertone : Dall’uscita di Ambra contro la legge della Lega all’applauso per i morti sul lavoro : L’apertura con un successo di Battiato e una sfilata di cantautori e band che rappresentano la “nuova musica popolare” dice Lodo Guenzi, la voce degli Stato Sociale conduttore per un giorno. Ma anche la presa di posizione di Ambra Angiolini contro la proposta di sgravio fiscale per ogni donna assunta, avanzata dalla Lega, e il lungo applauso in ricordo dei lavoratori che hanno perso la vita durante ...

Dall'ex Ilva alla Tap : le battaglie ambientali del concerto del Primo Maggio a Taranto : A Taranto si suona, ma si parla anche di temi sociali ed ambientali. Dall'ex Ilva alla Tap: ecco i temi in Primo piano sul palco del concerto tarantino del Primo Maggio. Nato grazie alla direzione artistica di Michele Riondino, Roy Paci e Diodato, con il supporto del Comitato di cittadini e lavoratori Liberi e Pensanti, il concerto tarantino è stato un momento di riflessione collettiva per la cittadinanza pugliese e non solo."Noi vogliamo ...

Dalla maglia extra-lusso a quella coi nomi dei sindacati. Il look di Ambra al Concertone stronca le polemiche : La scelta dell'outfit non era piaciuta al mondo dei social network, che si erano scagliati contro la Angiolini senza usare mezzi termini. Gli utenti l'avevano accusata di "non essere una vera ...

Dalla maglia extra-lusso a quella coi nomi dei sindacati. Il look di Ambra al Concertone stronca le polemiche : Dalla maglia extra-lusso a quella con i nomi dei tre sindacati italiani scritti a mano: Ambra Angiolini torna a condurre il "Concertone" e sembra voler mettere a tacere una volta per tutte le polemiche che l'avevano coinvolta lo scorso anno. Durante il concerto 2018, infatti, l'attrice fu duramente criticata per essere salita sul palco con un maglioncino multicolore firmato Alberta Ferretti. Costo? 350-400 euro circa.La scelta dell'outfit non ...

1° maggio. Il concerto di piazza Dante finanziato Dalla tassa di soggiorno dei turisti : Nelle malandate casse di Palazzo San Giacomo, il vicesindaco e assessore al Bilancio Enrico Panini ha scovato 55mila euro per finanziare l’installazione del palco per il concerto del primo maggio in piazza Dante. La notizia è sul Mattino di oggi, a firma Luigi Roano. Panini è anche segretario di demA ed ex sindacalista della Cgil. I fondi per il concerto provengono dalla tassa di soggiorno pagata dai turisti all’arrivo in città. A proporre il ...

Uno Maggio libero e pensante - la diretta Dal concertone di Taranto : Il ritorno di Vinicio Capossela, Ilaria Cucchi che, via Skype, racconterà gli anni spesi per difendere la memoria del fratello Stefano, e il collegamento con Mimmo Lucano, sindaco sospeso di Riace, diventato un simbolo dell’accoglienza dei migranti. Sono queste alcune delle novità della sesta edizione di ‘Uno Maggio Taranto libero e pensante‘, la manifestazione, interamente autofinanziata, stata organizzata dal Comitato Cittadini e ...

Dal blog : tutto il 1° maggio - il concertone e i caccapupù riassunti : Dal blog: tutto il 1° maggio, il concertone e i caccapupù riassunti Non c’è mai stata una volta, in tutta la storia del concerto del 1° maggio, in cui la plebe non abbia protestato. Fracassare le balle è il vero sport nazionale italiano, dunque percorriamone insieme le tappe salienti: fu grande indignazione quando gli Elii vennero censurati frettolosamente (1991). Quando il conduttore disse cose sulla Chiesa (2007). Quando aiuto raga ...

Concerto del Primo Maggio : scaletta degli artisti - in TV su Rai 3 Dalle 15 : Il Concerto del Primo Maggio è un evento che dal 1990 rappresenta la giornata della Festa del Lavoro e anche l'edizione di quest'anno non smette di meravigliarci con una scaletta piena di artisti emergenti ed affermati e provenienti da varie scene musicali, tra cui indie, pop, rock, rap e trap. Come ogni anno, la grande kermesse si terrà a piazza San Giovanni a Roma e sarà una lunga e spassosa maratona condotta da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, ...

Dal Concertone all'Europa - la lunga estate in tour di Ghali : Dopo l'uscita di ' I Love you ', il brano che in poche settimane ha raggiunto oltre 7 milioni di stream, Ghali per la sua prima apparizione live, sceglie il Concertone del Primo Maggio a Roma. L'...

La storia del primo maggio : Dalla lotta per il diritto a '8 ore di lavoro' al concerto di Roma : La festa del primo maggio è stata istituita in memoria di battaglie operaie, fatte per ottenere un diritto ben preciso: 8 ore di lavoro. La lotta partì dall’Australia nel 1855: “8 ore di lavoro, 8 ore di svago, 8 ore per dormire”, questo era lo slogan rivoluzionario dell’epoca. A compiere l’opera di megafono e divulgazione di questa innovativa idea, ci pensarono i sindacati, che la proclamarono in giro per la Terra. Nel 1867 nell’Illinois si ...

Dal Concertone del Primo maggio ai tour di Coez - Mahmood e Moroder - : Le anteprime del tour a maggio:sono in programma il 28, 29 e 31 a Roma al Palazzo dello Sport. Mahmood La vittoria a Sanremo ha colto di sorpresa più di qualcuno. Però Mahmood frequenta da tempo la ...