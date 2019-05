Concorso docenti | 36mila insegnanti precari non stabilizzati | parte la protesta

Concorso docenti scuola secondaria : ecco dove e come conseguire i 24 cfu : La legge di bilancio ha modificato il Concorso docenti operando una distinzione tra chi detiene un servizio di almeno 36 mesi e chi invece può vantare soltanto qualche mese di supplenza o soltanto la laurea. Il Ministero ha già inoltrato la richiesta al MEF per ottenere l’autorizzazione al numero dei posti da mettere a bando. In un altro nostro articolo avevamo specificato quali sono i requisiti necessari per i neolaureati. I ...

Concorso docenti di scuola secondaria rivolto ai neolaureati : Sta per partire il Concorso ordinario rivolto ai docenti di scuola secondaria del I e II grado rivolto ai soggetti che vogliono lavorare nella scuola a tempo indeterminato. neolaureati e supplenti alle prime esperienze avranno dunque la loro opportunità per essere assunti dal Miur in pianta stabile. Il MEF ha già ricevuto la richiesta per poter mettere a bando 48.536 posti, di cui 8.491 sul sostegno. Molti di questi saranno riservati ai neo ...

Pubblicato il decreto per il Concorso Ordinario Docenti scuola dell'infanzia e la primaria : E' stato Pubblicato nella giornata di martedì 7 maggio 2019 il decreto legislativo ufficiale per il Concorso Docenti relativo alla scuola primaria e dell'infanzia. Entro un mese dalla pubblicazione del decreto verrà reso noto anche il Bando di Concorso Docenti 2019 che ufficializzerà il Concorso per l'assunzione di più di 66000 Docenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e dell'infanzia. Un Maxi Concorso che permetterà a ...

Scuola - a settembre Concorso docenti ma confusione su contratto : In 35 mila aspettano il prossimo 1° settembre per entrare nei ruoli , ma regna la confusione presso gli Uffici scolastici sulla tipologia del contratto. Per il sindacato della Scuola, Anief la norma è ...

Corte Costituzionale : il Concorso riservato ai docenti abilitati è perfettamente costituzionale : È arrivata la sentenza della Corte costituzionale sulla legittimità dei concorsi riservati. Quelli trascorsi fino a ieri sono stati mesi di ansia per decine di migliaia di docenti di seconda fascia che temevano l’annullamento del transitorio. La preoccupazione ha riunito i docenti di ogni ordine e grado di scuola: Infanzia/Primaria, Secondaria di I e II grado. Il responso finale metti a tacere completamente tutte le illazioni circolate ...

Concorso docenti : incontro Miur-sindacati - confermato percorso abilitante selettivo : Oggi pomeriggio, 6 maggio 2019, si è tenuto il primo di una serie di tavoli tecnici tra il Miur e i sindacati volti a discutere dei problemi riguardanti la scuola. In particolare l’argomento di cui il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha discusso con i sindacati della scuola in data odierna, è stato “reclutamento e precariato”. L’obiettivo che il Governo sembra avere nella situazione attuale, è quello di eliminare progressivamente il ...

Concorso docenti - si può accedere per una sola cdc e con la specializzazione per sostegno : Il Ministro Bussetti ha annunciato che sarà bandito il Concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado entro l’estate. Tante sono le domande che si stanno ponendo, in queste settimane, i candidati in merito ai requisiti e all’andamento delle tre prove. Bisogna dire innanzitutto che per partecipare è necessario avere l’abilitazione all’insegnamento della cdc per la quale si partecipa, oppure la laurea più 24 Cfu nelle discipline ...

Docenti precari non abilitati con 36 mesi di servizio : Pas più Concorso riservato : I Docenti precari non abilitati con 36 mesi di servizio chiedono ai sindacati, che il 6 maggio si incontreranno con il governo per decidere sui nuovi PAS, di accogliere alcune soluzioni per smaltire il precariato. Tra i gruppi fb dedicati sta girando una lettera che chiede di sottoscrivere una proposta indirizzata al segretario generale della UIL Scuola Pino Turi. Nella missiva chiedono esplicitamente di non essere mischiati nello stesso ...

Concorso scuola : agevolazioni per i docenti con tre anni di servizio - ritorna abilitazione : I prossimi mesi saranno molto intensi per i docenti che non sono riusciti ancora ad immettersi in ruolo e che lavorano solo grazie all'apertura delle graduatorie di istituto del 2017. Tante sono le novità, dopo il Tfa sostegno che è stato bandito nelle scorse settimane e che permetterà a migliaia di insegnanti di specializzarsi sul sostegno. Ma anche i docenti che aspirano ad insegnare su materia dovranno tenersi pronti alle notizie delle ...

Concorso riservato ai non abilitati con 36 mesi ulteriore discriminazione tra docenti : L’accordo governo sindacati per un Concorso riservato rivolto ai docenti in possesso del servizio di 36 mesi continua a far discutere gli esperti del settore. Italia Oggi ospita un editoriale a firma Marco Campione, ex dirigente del Miur sotto il governo Renzi, nel quale vengono illustrate le motivazioni riassunte dal titolo attribuito all’articolo. “Sanatoria un colpo all’equità” viene riportato in ...

Il governo studia modifiche al Concorso docenti di scuola secondaria : Il prossimo concorso docenti rivolto ai docenti della scuola secondaria conterrà alcune novità oltre a quelle già apportate in legge di bilancio. La notizia viene data dai sindacati che ieri sera hanno partecipato ad un incontro con i vertici del Miur. Al termine di una giornata convulsa, culminata con un tumultuoso vertice in Cdm, il ministro Bussetti è arrivato a Viale Trastevere per comunicare alle OO.SS. l’impegno del governo a ...

Concorso docenti : al via il bando entro tre mesi - tra le regioni con più posti Lombardia : Notizie importanti arrivano da parte del Ministero dell'Istruzione riguardanti le cattedre disponibili che si aggirano intorno alle 48 mila, e che in questi mesi non è stato possibile assegnare. Da diverso tempo, ormai, gli aspiranti docenti aspettano un Concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Basti pensare che dal 2016 non è più stato bandito alcun Concorso, ma sono state aperte solo le graduatorie di istituto per gli ...

Scuola - Concorso docenti secondaria : doppia corsia preferenziale per i precari storici : In merito al prossimo concorso secondaria, il Ministero dell’Istruzione dovrebbe inserire una doppia corsia preferenziale a favore dei precari storici (con più di 36 mesi di servizio). La prima riguarda una quota riservata del 10 per cento dei posti anche se tale quota potrebbe essere aumentata, secondo le ultime indiscrezioni che giungono dal dicastero di Viale Trastevere. La seconda corsia preferenziale, invece, riguarda una super ...