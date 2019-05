Blastingnews

(Di domenica 12 maggio 2019) Al momento, sono in atto alcuni bandi di concorso pubblico e tirocini a nome del, dell'Croce rossa italiana e dell'Agenzia italiana del farmaco, per l'inserimento di nuovo personale esperto da assegnare presso i propri organismi. Bandi di concorso aL'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Venezia ha attivato un avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio d'idoneità, per l'immissione di figure competenti con la nomina di esperti in servizio sociale attraverso un elenco, cui attingere per la copertura di incarichi di collaborazione libero professionale, da eseguire mediante i serviziminorile e di comunità presenti nei distretti delle corti d'appello di Venezia, di Trento e di Trieste. Tale elenco ha un decorso di quattro anni, partendo dalla data di pubblicazione del suddetto ...

Angel64Sonia : Concorsi Ministero della Giustizia, Unimpiego Confindustria, Cri, Aifa: a maggio e giugno - superabileinail : Pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione il Decreto del 2 maggio 2019 n. 859 con il Bando di ammissione de… - CiranGuccini : Questo è normale 'spoil system', Fontana è 'abuso d'ufficio'...come no? L'ex Iena Giarrusso nello staff del minist… -