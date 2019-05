Comunicato Stampa Coordinamento Nazionale Docenti Abilitati

Comunicato Stampa AIIG e Sos Geografia : L’A.I.I.G. e SOS Geografia hanno incontrato ieri la Dott.ssa Carmela Palumbo, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del MIUR. Il resoconto viene fatto con la diramazione di un Comunicato Stampa del quale diamo evidenza di seguito. Comunicato Stampa Riccardo Canesi (SOS Geografia) e Riccardo Morri (AIIG) nel corso dell’incontro svolto venerdì 4 maggio presso la sede del MIUR in viale Trastevere a Roma con la ...

Comunicato Stampa Coordinamento DMA Piemonte e Gruppo Adesione Azioni : Ieri sera, alcune colleghe sono riuscite ad interscambiare alcune parole concernenti il “DIRITTO LESO ALLE MAESTRE DIPLOMATE-MAGISTRALI MAGISTRALI”, con il Ministro degli interni MATTEO SALVINI. Lo stesso ha dichiarato che con il ministro Bussetti, stanno cercando una soluzione per risolvere l’annosa questione. EVIDENZIAMO al Ministro che purtroppo i licenziamenti sono già in atto, mettendo gravemente a rischio continuità ...

Ciao Darwin - Comunicato Stampa dopo il grave infortunio : attivata polizza assicurativa : Nei giorni scorsi è stato reso noto che durante la registrazione del programma Ciao Darwin 8 un concorrente è rimasto gravemente ferito mentre affrontava la prova del genodrome. Tale prova consiste in un percorso ad ostacoli che termina con l'attraversamento dei "Rulli" rotanti da un parte all'altra; mercoledì scorso però, durante la registrazione di una puntata che non è ancora andata in onda, un concorrente è caduto dai rulli, finendo ...

Ciao Darwin - concorrenti infortunati : il Comunicato Stampa di Canale 5 - Paolo Bonolis e della società di produzione : "Canale 5, Paolo Bonolis e Sdl2005, società di produzione del programma “Ciao Darwin”, informano di aver preso contatti formali nei giorni scorsi con la famiglia del concorrente infortunato nel corso delle riprese della trasmissione. Oltre a manifestare vicinanza umana e rammarico per l’accaduto, Canale 5, Paolo Bonolis e Sdl2005 hanno chiesto informazioni esatte sulle condizioni del congiunto, al di là dei sommari resoconti di stampa, e si ...

No al Tfa a numero chiuso camuffato da stabilizzazione (Comunicato Stampa AnDDL) : “Ad un Tfa a numero chiuso camuffato da stabilizzazione diciamo un chiaro e netto NO! E soprattutto in molti avevano convenuto che le Università avrebbero dovuto essere defenestrate dalla gestione della formazione dei docenti e cosa si fa? Si propone un percorso selettivo a pagamento gestito a discrezione dalle Università come il precedente TFA Sostegno della vergogna? Qualcosa non mi torna nel ragionamento – è il commento del ...

Laurea e 24 CFU costituiscono titolo abilitante : Comunicato Stampa MSA : Un Comunicato stampa dell’Associazione docenti MSA tenta di chiarire i dubbi a proposito del valore abilitante scaturente dalla Laurea e dai 24 cfu in materie psico-antropo-pedagogiche. Vediamo di che si tratta. Perché la Laurea e i 24 CFU costituiscono titolo abilitante? Le opinioni di MSA Il Tribunale di Roma, in una recente sentenza, ha sancito il valore abilitante della Laurea unitamente ai 24 cfu in materie ...