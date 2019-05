Commenti choc su Wanda Nara | Che sorpresa! Ora quanto vuoi?

ilgiornale

(Di domenica 12 maggio 2019) Sandra Rondini Dopo i sexy scatti d'autore con il marito Mauro Icardi, oggi per la Festa della mammaha postato un suo bel ritratto in città, accompagnata da una lunga e commossa dedica ai suoi 5 figli. Ma è stata subito presa di mira dagli haters con una serie dial vetriolo Per la Festa della Mamma,, madre di ben cinque figli, ha deciso di sorprendere i suoi follower, pubblicando una serie di scatti a colori che la vedono posare in camicia in denim stile texano e gonna fasciante rosso fuoco che mette in evidenza tutte le sue procaci forme. Ma la sorpresa, almeno per gli haters, che sono sempre in agguato, è stata quella di vedere la sexy procuratrice sportiva “vestita! E chi se la ricordava più con gli abiti addosso!”. Dopo i tanti scatti in bianco e nero, avvinta al marito Mauro Icardi, in tutta una serie di nudi d’autore, i suoi follower ...

