Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri allunga a +17 su Thomas Luthi! : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo quattro prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Lorenzo Baldassarri Kalex ITA 75 2 Thomas LUTHI Kalex SWI 58 3 Marcel SCHROTTER Kalex GER 48 4 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 44 5 Remy GARDNER Kalex AUS 38 6 Alex MARQUEZ Kalex SPA 36 7 Luca MARINI Kalex ITA 35 8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 27 9 Enea BASTIANINI Kalex ITA 26 10 Brad BINDER KTM RSA 25 11 Iker LECUONA KTM SPA 19 12 Sam LOWES Kalex ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri allunga a +17 su Thomas Luthi! : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo quattro prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Lorenzo Baldassarri Kalex ITA 75 2 Thomas LUTHI Kalex SWI 58 3 Marcel SCHROTTER Kalex GER 48 4 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 44 5 Remy GARDNER Kalex AUS 38 6 Alex MARQUEZ Kalex SPA 36 7 Luca MARINI Kalex ITA 35 8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 27 9 Enea BASTIANINI Kalex ITA 26 10 Brad BINDER KTM RSA 25 11 Iker LECUONA KTM SPA 19 12 Sam LOWES Kalex ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri allunga a +17 su Thomas Luthi! : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo quattro prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Lorenzo Baldassarri Kalex ITA 75 2 Thomas LUTHI Kalex SWI 58 3 Marcel SCHROTTER Kalex GER 48 4 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 44 5 Remy GARDNER Kalex AUS 38 6 Alex MARQUEZ Kalex SPA 36 7 Luca MARINI Kalex ITA 35 8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 27 9 Enea BASTIANINI Kalex ITA 26 10 Brad BINDER KTM RSA 25 11 Iker LECUONA KTM SPA 19 12 Sam LOWES Kalex ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri allunga a +17 su Thomas Luthi! : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo quattro prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Lorenzo Baldassarri Kalex ITA 75 2 Thomas LUTHI Kalex SWI 58 3 Marcel SCHROTTER Kalex GER 48 4 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 44 5 Remy GARDNER Kalex AUS 38 6 Alex MARQUEZ Kalex SPA 36 7 Luca MARINI Kalex ITA 35 8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 27 9 Enea BASTIANINI Kalex ITA 26 10 Brad BINDER KTM RSA 25 11 Iker LECUONA KTM SPA 19 12 Sam LOWES Kalex ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri allunga a +17 su Thomas Luthi! : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo quattro prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Lorenzo Baldassarri Kalex ITA 75 2 Thomas LUTHI Kalex SWI 58 3 Marcel SCHROTTER Kalex GER 48 4 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 44 5 Remy GARDNER Kalex AUS 38 6 Alex MARQUEZ Kalex SPA 36 7 Luca MARINI Kalex ITA 35 8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 27 9 Enea BASTIANINI Kalex ITA 26 10 Brad BINDER KTM RSA 25 11 Iker LECUONA KTM SPA 19 12 Sam LOWES Kalex ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri allunga a +17 su Thomas Luthi! : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo quattro prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Lorenzo Baldassarri Kalex ITA 75 2 Thomas LUTHI Kalex SWI 58 3 Marcel SCHROTTER Kalex GER 48 4 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 44 5 Remy GARDNER Kalex AUS 38 6 Alex MARQUEZ Kalex SPA 36 7 Luca MARINI Kalex ITA 35 8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 27 9 Enea BASTIANINI Kalex ITA 26 10 Brad BINDER KTM RSA 25 11 Iker LECUONA KTM SPA 19 12 Sam LOWES Kalex ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri allunga a +17 su Thomas Luthi! : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo quattro prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Lorenzo Baldassarri Kalex ITA 75 2 Thomas LUTHI Kalex SWI 58 3 Marcel SCHROTTER Kalex GER 48 4 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 44 5 Remy GARDNER Kalex AUS 38 6 Alex MARQUEZ Kalex SPA 36 7 Luca MARINI Kalex ITA 35 8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 27 9 Enea BASTIANINI Kalex ITA 26 10 Brad BINDER KTM RSA 25 11 Iker LECUONA KTM SPA 19 12 Sam LOWES Kalex ...

Moto2 - Jerez : Baldassarri vince e allunga in Classifica : Jerez - Lorenzo Baldassarri si lascia alle spalle il passo falso di Austin e conquista la terza vittoria stagionale, in quattro gare, trionfando nella classe Moto2 del Gp di Spagna . L'italiano del ...

Moto2 Spagna - Baldassarri trionfa e allunga in Classifica : Lorenzo Baldassarri vince il GP di Spagna e centra il terzo successo stagionale in Moto2, riscattando la caduta di Austin e piazzando un allungo importante in vetta al mondiale . Il marchigiano ha ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri allunga a +17 su Thomas Luthi! : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo quattro prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Lorenzo Baldassarri Kalex ITA 75 2 Thomas LUTHI Kalex SWI 58 3 Marcel SCHROTTER Kalex GER 48 4 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 44 5 Remy GARDNER Kalex AUS 38 6 Alex MARQUEZ Kalex SPA 36 7 Luca MARINI Kalex ITA 35 8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 27 9 Enea BASTIANINI Kalex ITA 26 10 Brad BINDER KTM RSA 25 11 Iker LECUONA KTM SPA 19 12 Sam LOWES Kalex ...

Moto2 - GP Spagna 2019 : risultato e Classifica. Lorenzo Baldassarri vince ancora e allunga nel Mondiale! Marini 8° - Bulega 9° : Lorenzo Baldassarri trionfa anche a Jerez de la Frontera e va in fuga nel Mondiale di Moto2 grazie al terzo successo stagionale su quattro gare disputate. Il marchigiano del Team Flexbox HP 40 ha bissato la vittoria della passata edizione con una condotta di gara esemplare, rimediando ad un inizio di fine settimana travagliato con grande carattere e consapevolezza nei propri mezzi. Il nostro portacolori ha regolato di 0.359 lo spagnolo Jorge ...

Moto2 - GP USA 2019 : risultato e Classifica. Vince Tom Luthi - Mattia Pasini 4° - Lorenzo Baldassarri cade : E’ di Thomas Luthi la vittoria del GP degli USA, terza prova del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Austin lo svizzero del Team Dynavolt Intact GP si è imposto in solitaria, precedendo il compagno di squadra Marcel Schrötter (+2″532) e lo spagnolo Jorge Navarro (+3″836) su una sorprendente Speed Up. Degni di menzione Mattia Pasini e Luca Marini. Il romagnolo, rientrano nel Circus per sostituire l’infortunato ...

Moto2 – Luthi si prende il Gp delle Americhe : Mattia Pasini stupisce al suo ritorno in pista [Classifica] : Thomas Luthi taglia per primo il traguardo del Gp delle Americhe di Moto2: lo svizzero beffa Marcel Schrotter e Jorge Navarro Dopo una partenza che ha messo ko alcuni protagonisti del campionato mondiale di Moto2, il Gp delle Americhe della classe 250 si conclude con la vittoria di Thomas Luthi. Il pilota svizzero, dopo una lotta estenuante contro gli altri agguerriti colleghi, conquista il terzo round iridato e si mette dietro ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi : Lorenzo Baldassarri non si ferma più! Dopo l’esordio vittorioso di Losail per il GP del Qatar, infatti, il pilota marchigiano centra altri 25 punti vincendo il Gran Premio di Argentina della Moto2 e vola a 50, ancora a punteggio pieno. Con questo successo si può già parlare di primo allungo in graduatoria, dato che Thomas Luthi non ha concluso la prova ed ora il nostro portacolori può iniziare a sognare il titolo con +17 su Remy Gardner. ...