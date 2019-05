Ciclismo | 9° Trofeo Corri per la Mamma 2019 | Alessandro Covi profeta in patria nella sua

Ciclismo : grande successo per la prima tappa del trofeo dello Scalatore ACSI 2019 : Da ringraziare inoltre il sindaco di Elena Corrado sempre disponibilissimo e al servizio dello sport, nonché il servizio della pubblica assistenza della Croce D'oro, il dottore e tutto lo staff dell'...

Ciclismo - 49° Trofeo Papà Cervi : il fratellino di Viviani e Fiaschi si inchinano a Tagliani : Il bresciano Filippo Tagliani vince a braccia alzate la 49^ edizione del Trofeo Papà Cervi – Coppa Primo Maggio, gara nazionale per Elite e Under 23 che si è disputata quest’oggi a Praticello di Gattatico (RE), organizzata dalla ciclistica Gattatico in collaborazione con il Team Beltrami TSA – Hopplà – Petroli Firenze, che ha fatto suo il secondo posto grazie al senese Tommaso Fiaschi. Terza piazza per il veronese Attilio ...

Ciclismo - 12° Trofeo Città di San Vendemiano : Nicola Bagioli firma la prima stagionale - sul podio Marcellusi e Murgano : Il 12° Trofeo Città di San Vendemiano, 59° Gran Premio Industria e Commercio, gara internazionale per Under 23, parla italiano con Andrea Bagioli. Il valtellinese ha trionfato sul traguardo di San Vendemiano (TV), autore di una prova maiuscola sul nuovo tracciato veneto che gli ha consentito di giungere in solitario sul traguardo gremito di pubblico. C’era molta attesa per il nuovo percorso di gara e le previsioni dei tecnici si sono rivelate ...

Ciclismo - 23^ Trofeo Edil C : Aleotti va finalmente a segno e conquista la prima vittoria stagionale! : Il modenese Giovanni Aleotti alza le braccia al cielo nel 23^ Trofeo Edil C a Collecchio (PR). Classe ’99, in forza al Cycling Team Friuli, fino a quest’anno aveva colto tanti piazzamenti e alcuni podi di assoluto valore, ma il successo di oggi rientra tra i risultati più prestigiosi che si possano leggere nel suo giovane palmares. Pronti, via ed è subito fuga a sette: Carpene, Cristofaletti, Mantovani (Team Viris), Ferri (Zalf Euromobil ...

Ciclismo - il Trofeo Piva parla tedesco : Zimmermann conquista il San Vigilio - Italia sul podio con Rivi e Aleotti! : Il tedesco Georg Zimmermann conquista in solitaria la “71^ edizione del Trofeo Piva ”. Sventola la bandiera tedesca a Farra di Soligo (TV) e nell’aria riecheggiano le note dell’inno nazionale della Germania. Sul traguardo di via Treviset si presenta un uomo tutto solo: Georg Zimmermann in forza al team Tirol Ktm, classe 1997. Una corsa animata dalla fuga di sei corridori, Zimmermann incluso, partita intorno al chilometro 65 e capace di ...

Ciclismo - Risultati Under23 : Smarzaro sbaraglia la concorrenza al G.P. San Giuseppe - Zanoncello concede il bis al Trofeo Alpi del Mare : Continua il ricco week-end degli Elite-Under 23 italiani: nelle Marche con la gara nazionale “59° G.P. San Giuseppe” di Montecassiano (MC) e con la prima edizione della Cuneo-Imperia, “Trofeo Alpi del Mare“, terminata sul lungoMare del capoluogo Imperiese; andiamo a scoprire i Risultati. Il trentino Daniel Smarzaro, reduce dal terzo posto di sabato sulle Strade Bianche di Romagna, trionfa al Gran Premio San Giuseppe. Un esito, ...