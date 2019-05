Che tempo che fa | anticipazioni puntata di domenica 12 maggio su Rai 1

Che tempo che fa - pernacchia di Fabio Fazio alla par condicio : Rai - ma quale servizio pubblico? : Il solito immancabile Roberto Saviano, reduce dai «fasti» del Salone del Libro di Torino. E poi Carlo Calenda, diventato il nuovo guru della sinistra. Insomma, la par condicio modello Fabio Fazio non conosce limiti e anche quando la lista degli ospiti richiederebbe una certa misura, il conduttore di

Terrapiattismo - convegno a Palermo : “Non molto tempo fa esistevano giganti - gli sCheletri sono stati fatti sparire” : “Le radici dei giganti sono antichissime. Si pensa siano nati dall’ibridazione fra gli angeli decaduti e donne terrestri“: lo ha dichiarato Albino Galuppini, tra gli organizzatori del convegno dei terrapiattisti che si tiene oggi a Palermo. “E’ esistito un regno di Tartaria nell’attuale Russia e i giganti sarebbero esistiti non molto tempo fa. Gli scheletri sono stati trovati ma poi fatti sparire perché dopo ...

Meteo - domenica di forte maltempo sull’Italia : allerta arancione nelle MarChe e in Emilia : Attesi oggi venti forti e temporali. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Emilia-Romagna e Marche. allerta gialla su Veneto, Toscana meridionale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra e Sicilia. La forte ondata di maltempo, ieri, è costata la vita a due persone in Lombardia.Continua a leggere

“Che tempo che fa” – Ventinovesima puntata del 12 maggio 2019 – Tra gli ospiti : Francesco Gabbani - Iva Zanicchi - Carlo Calenda - Saviano - Tito Stagno.. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventinovesima puntata del 12 maggio 2019 – Tra gli ospiti: Francesco Gabbani, Iva Zanicchi, ...

LIVE F1 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : qualifiChe in tempo reale - Leclerc sfida Hamilton e Bottas : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. A Barcellona viene messa in palio la pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani, si preannuncia una grande battaglia sui tempi e i piloti cercheranno di conquistare la miglior piazzola possibile in vista del Gran Premio: sorpassare al Montmelò non è semplice ed essere in prima fila rappresenta un vantaggio ...

Che tempo Che Fa domenica 12 maggio su Rai 1 gli ospiti di puntata : Che Tempo che Fa su Rai 1 domenica 12 maggio chi saranno gli ospiti? domenica 12 maggio dalle 20:35 nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa e Il Tavolo di Che Tempo Che Fa su Rai 1 sempre in compagnia di Fabio Fazio, delle incursioni comiche di Luciana Littizzetto (qui il video della scorsa settimana) e l’elegante presenza di Filippa Lagerback. Ospite di puntata sarà Carlo Calenda ex ministro, politico e capolista per le europee di ...