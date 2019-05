Che gran bel tipo era Johnny De Michelis

Grande Fratello : pesanti insulti da parte di Francesca De Andrè verso Mila Suarez. Interviene anChe la Vignali. Leggi cosa é accaduto : Poco fa al Grande Fratello c’è stata una violenta lite tra Francesca De Andrè e Mila Suarez. “Brutta cretina che ti infili nel letto degli uomini dal secondo giorno. – ha detto Francesca De Andrè... L'articolo Grande Fratello: pesanti insulti da parte di Francesca De Andrè verso Mila Suarez. Interviene anche la Vignali. Leggi cosa é accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Formula 1 – Verstappen ottimismo in vista della gara in Spagna : “il distacco è grande - ma c’è qualcosa Che mi dà fiducia” : Max Verstappen consapevole del distacco dalle Mercedes dopo le qualifiche del Gp di Spagna, ma ottimista in vista della gara: le parole dell’olandese della Red Bull La Mercedes domina ancora una volta: doppietta delle Frecce Argento nelle qualifiche del Gp di Spagna, con Valtteri Bottas che ha conquistato la sua terza pole position consecutiva, lasciandosi alle spalle Hamilton a Barcellona. Terzo posto per Sebastian Vettel, seguito ...

Meteo - altro Che primavera : torna l’autunno. Pioggia - grandine e neve (e temperature giù) : Sarebbe meglio parlare di autunno più che di primavera. Nonostante il calendario ci dica che siamo a maggio inoltrato, infatti, le previsioni Meteo dei prossimi giorni continueranno a riservare brutte sorprese. Intanto questo fine settimana. Oggi, sabato 11 maggio, e domani, domenica 12, saranno due giorni all’insegna di Pioggia, grandine e neve, con un ulteriore sensibile calo delle temperature che, come detto, definisce il mese di maggio ...

Migranti : Casarini - 'sequestro nave perché non abbiamo consegnato persone soccorse ai libici' : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - "Il reato ipotizzato è il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, compiuto perché non abbiamo consegnato le trenta persone soccorse in mare ai libici". A parlare con l'Adnkronos è Luca Casarini, capo missione della nave Mare Jonio di Mediterranea, che ieri è sta

Animali - WWF : “Le specie Che hanno un gran cuore di mamma” : Domenica 12 maggio, tutto il mondo festeggerà la Festa della Mamma: un giorno speciale, per celebrare il duro lavoro che ogni mamma svolge nella cura dei propri figli. È importante ricordare, però, che noi umani siamo solo una delle tante specie del mondo animale in cui il ruolo della mamma è speciale e fondamentale per proteggere, nutrire e crescere i propri piccoli. Nel regno animale, ci sono cinque specie che si contraddistinguono per avere ...

Se la tua vita di coppia va alla grande - è merito delle amicizie scolastiChe : lo dice la scienza : Secondo una recente ricerca condotta dall’University of Virginia, se le nostre relazioni sentimentali vanno bene, il merito è delle amicizie risalenti alla scuola superiore. E se in coppia siamo un disastro, la colpa è sempre loro. Stando ai dati raccolti dallo studio, le persone che hanno avuto, in quel periodo della vita, amicizie molto significative e di lunga durata, hanno infatti più probabilità di essere fortunate in amore e di ...

Tangenti a Milano - buChe a Roma? Gli scandali non colpiscono solo le grandi città : Non è prossimo solo il voto europeo, ma anche una consistente tornata di elezioni amministrative. Ed è in realtà in questa dimensione che si misura soprattutto l’affidabilità della politica, la sua reale propensione a essere al servizio degli elettori e la volontà di soddisfare i diritti fondamentali. Già il numero impressionante di sindaci e amministratori indagati dà una prima dimensione di quanto quella che potremmo chiamare “politica di ...

NAUFRAGIO MIGRANTI/ Lasciarci ferire dal male - un inizio Che cambia anChe la politica : 70 morti al largo della Tunisia. La parola nuova è Tunisia. Il problema che conosciamo si allarga. Urgono soluzioni, ma sulla terra

F1 - qualifiChe GP Spagna 2019 : Mercedes grande favorita ma quel gran giro di Leclerc in FP2 ha aperto uno spiraglio : Le prove libere del venerdì del GP di Spagna 2019 sembrano confermare la situazione offerta dai primi quattro round del Mondiale: la SF-90 riesce ad essere parecchio competitiva nei grandi curvoni, è la più performante sul dritto ma la stretta finestra di funzionamento ottimale degli pneumatici limita in maniera pesantissima questa monoposto e consente invece alla scuderia tedesca, decisamente meno rigida, di guadagnare un margine enorme in ogni ...

L'AQUILA - GRANDI SPERANZE/ Anticipazioni puntata 10 maggio : le ricerChe di Costanza : L'AQUILA - GRANDI SPERANZE, Anticipazioni quarta puntata 10 maggio 2019 della fiction spostata da Rai 1 a Rai 3: le ricerche di Costanza

Grande Fratello - il dramma di Gaetano : perché sta per lasciare la casa del reality di Canale 5 : Altissima tensione e momenti drammatici nella casa del Grande Fratello: Gaetano, infatti, vorrebbe lasciare la casa del reality e lo ha detto agli altri inquilini. Non ha problemi personali, ma il concorrente napoletano pensa di aver già dato tutto e di aver parimenti già raccolto tutto dal GF, cond

Grande Fratello 16 - Francesca De André sempre più vicina a Gennaro : "Non posso andare oltre - devo capire Che situazione ho fuori" : Nella casa del Grande Fratello 16, Francesca De André si sta legando sempre di più a Gennaro Lillio, come abbiamo visto durante il daytime andato in onda oggi su Canale 5. Nel confessionale, Francesca ha ammesso di essere in confusione, avvertendo la necessità di chiarire il prima possibile la propria situazione sentimentale, soprattutto dopo aver visto le foto ritraenti il fidanzato Giorgio in compagnia di un'altra ragazza davanti alla ...

Conte - migranti Mare Jonio sbarCheranno : ANSA, - ROMA, 10 MAG - "Ho sentito il ministro Salvini sulla vicenda della nave Mare Jonio e siamo d'accordo sul sequestro: la nave era stata già diffidata, ora si faranno le verifiche. C'è di mezzo l'...

Conte - migranti Mare Jonio sbarCheranno : ANSA, - ROMA, 10 MAG - "Ho sentito il ministro Salvini sulla vicenda della nave Mare Jonio e siamo d'accordo sul sequestro: la nave era stata già diffidata, ora si faranno le verifiche. C'è di mezzo l'...