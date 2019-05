Che fuori tempo che fa | la Rai taglia le ultime tre puntate

Che fuori tempo che fa - Fazio annuncia : “Ultime 3 puntate non andranno in onda” : Che fuori tempo che fa, l’appuntamento con Fabio Fazio del lunedì sera, chiuderà lunedì 13 maggio con tre settimane di anticipo. L’annuncio è stato dato dallo stesso conduttore in apertura della puntata di Che tempo che fa di domenica sera. “Un avviso al nostro pubblico – ha detto il presentatore senza usare toni polemici – Domani sarà l’ultima puntata del lunedì sera, ci è stato comunicato che le ultime tre non ...

Indonesia - picchia e uccide figlia di 3 mesi : la odiava perché nata fuori dal matrimonio : Un'altra terribile notizia sul fenomeno delle violenze fisiche nei confronti di minori, si è verificata nella città di Giacarta, in Indonesia. Violenze che purtroppo sono culminate addirittura nell'uccisione di una bambina di appena tre mesi da parte del suo papà ventitreenne che ha deciso di prendere a botte e a morsi la sua piccola fino a provocarle la morte. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, il giovane padre, che ...

Formula 1 – Ferrari in difficoltà a Barcellona - Binotto ammette : “weekend difficile - vengono fuori punti deboli Che…” : Ferrari in difficoltà a Barcellona: il team principal Binotto analizza i problemi evidenziati sul circuito catalano dalle monoposto di Vettel e Leclerc Ferrari ancora una volta in difficoltà. L’esordio europeo sulla pista di Barcellona non ha portato con sè grandi risultati per la Rossa che si ritrova ancora dietro le due Mercedes. Al termine delle qualifiche, Sebastian Vettel è risultato il migliore dei due piloti della scuderia di ...

Uomini e Donne gossip - Maria Antonietta e Roberto fuori : la risposta alle critiChe : Uomini e Donne, Maria Antonietta e Roberto lasciano il Trono Over tra le critiche: la replica alle accuse Durante una delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne Maria Antonietta e Roberto hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione per continuare a frequentarsi fuori. Tra i presenti in studio, però, non tutti hanno […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Maria Antonietta e Roberto fuori: la risposta alle critiche proviene da ...

Grande Fratello 16 - Francesca De André sempre più vicina a Gennaro : "Non posso andare oltre - devo capire Che situazione ho fuori" : Nella casa del Grande Fratello 16, Francesca De André si sta legando sempre di più a Gennaro Lillio, come abbiamo visto durante il daytime andato in onda oggi su Canale 5. Nel confessionale, Francesca ha ammesso di essere in confusione, avvertendo la necessità di chiarire il prima possibile la propria situazione sentimentale, soprattutto dopo aver visto le foto ritraenti il fidanzato Giorgio in compagnia di un'altra ragazza davanti alla ...

Conte al quotidiano ‘El Paìs’ : “Da fuori sembra Che comandi Salvini? È un’illusione ottica” : Un’intervista che spazia dalla crescita all’immigrazione all’economia e dove si insiste sulle polemiche interne al governo, innescate dal ministro dell’Interno. Domande a cui risponde ‘chieda a lui e non a me’. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un colloquio a tutto campo col quotidiano spagnolo El Pais (a firma di Daniel Verdú) parla della sua esperienza di governo (che finirà al termine della ...

Ciclismo - Auro Bulbarelli : ‘È Silvio Martinello Che ha deciso di chiamarsi fuori’ : Quello che inizia sabato 11 maggio a Bologna sarà un Giro d’Italia con tante novità in casa Rai. La tv di stato trasmetterà la corsa rosa con circa 300 ore di programmazione, con un impegno ancora più grande e senza pause. Si sentiranno e vedranno voci e volti nuovi, mentre non ci sarà più lo storico commentatore tecnico Silvio Martinello, collaboratore della Rai ormai da quindici anni. L’addio dell’ex campione olimpico ha fatto molto discutere ...

I Nas hanno chiuso 52studi medici e cliniChe privati fuori norma in tutta Italia : I Nas hanno chiuso 52 tra studi medici e cliniche fuori norma, durante un’operazione di controllo che ha coinvolto 607 centri in tutta Italia. I carabinieri hanno riscontrato diverse irregolarità, tra cui farmaci scaduti e mancanza dei titoli professionali per

Risk asset : non lasciate Che l'intuito vi conduca fuori strada : I piani per il rifinanziamento a lungo termine delle banche sono destinati soprattutto a rilanciare l'economia, alimentata principalmente dalle banche in Europa. Tuttavia, solo il semplice annuncio ...

Risk asset : non lasciate Che l'intuito vi conduca fuori strada : I piani per il rifinanziamento a lungo termine delle banche sono destinati soprattutto a rilanciare l'economia, alimentata principalmente dalle banche in Europa. Tuttavia, solo il semplice annuncio ...

Salone del Libro - Altaforte è fuori. Birenbaum : «Un'altra prova per me Che il male non vincerà» : La decisione è arrivata alla vigilia dell'inaugurazione della 32esima edizione della buchmesse torinese e dopo una lunga giornata di trattative. Decisiva la posizione di Halina Birenbaum, sopravvissuta ad Auschwitz, che ora aprirà la buchmesse

Casal Bruciato - la protesta antifascista contro Casapound prende di mira anChe Orfini : “Fuori il Pd - non siete di sinistra” : “Fuori il Pd dalla piazza”. “Non siete di sinistra, andate via”. E ancora: “Antifascisti a giorni alterni, avete cacciato Marino: vergognatevi”. Una parte della piazza antifascista di Casal Bruciato si ribella al Partito democratico. Una protesta nella protesta, dove da una parte non ci si risparmia di stigmatizzare l’atteggiamento di Casapound e dell’estrema destra nei confronti della famiglia serba cui il Comune ha assegnato – legittimamente ...

Giuseppe Conte - la vergogna forcaiola su Armando Siri : "Perché lo ho fatto fuori" : E pensare che un tempo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte insegnava diritto, era un avvocato, un uomo di legge. Oggi il premier si ritrova a ritirare le deleghe al sottosegretario leghista Armando Siri, colpevole solo di essere indagato per corruzione, dopo un'intercettazione tra terzi che p

Siri fuori dal governo : Lega e M5S divisi anChe su flat tax e salario minimo : L’uscita del sottosegretario segna il punto massimo della lacerazione dei rapporti tra gli alleati gialloverdi: anche se Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a negare a parole il rischio di una crisi, mettono già sul tavolo tutti i dossier che potrebbero fungere da casus belliper la rottura dopo le elezioni europee del 26 maggio...