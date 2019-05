Centenario associazione nazionale degli Alpini | TgCom24 indossa il cappello nel logo

blogo

(Di domenica 12 maggio 2019) A Milano il fine settimana che si sta per concludere è stato movimentato dall'ondata delle penne nere. La città lombarda ha ospitato da venerdì 10 a oggi domenica 12 maggio, l’annuale adunata. Un'edizione che cade in un anno speciale, infatti il 2019 segna ildalla nascita dell'.Giornali ma soprattutto telegiornali hanno dedicato servizi per raccontare l'importante avvenimento e le varie manifestazioni in giro per la città alla quale hanno preso parte anche cariche politiche tra cui il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini.ilnelpubblicato su TVBlog.it 12 maggio 2019 17:49.

