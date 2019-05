Calcio,Premier:Manchester City campione

Sul trono d'Inghilterra resta ilper il 2° anno di seguito. Il lungo testa a testa con il Liverpool in vetta alla classifica si risolve con un punto di vantaggio della squadra di Guardiola (99) sui Reds di Klopp (98). Nell'ultimo turno ilvince 4-1 a Brighton,il Liverpool batte 2-0 il Wolverhampton. Al 3° posto il Chelsea di Sarri, mentre Il Tottenham si prende l' ultimo posto disponibile per la prossima Champions. Arsenal eUnited vanno in Europa League. Retrocesse Cardiff, Fulham e Huddersfield.(Di domenica 12 maggio 2019)