Burkina Faso | attentato jihadista a una chiesa cristiana | uccisi 5 fedeli e il sacerdote

Attacco jihadista in Burkina Faso - uccisi prete 34enne e 5 fedeli : Un gruppo di sedicenti jihadisti ha fatto irruzione aprendo il fuoco questa mattina nella parrocchia di Beato Isidore Bakanja di Bablo in Burkina Faso uccidendo il sacerdote Burkinabe' Abbe' Sime'on Yampa, di 34 anni, e altre cinque persone all'inizio della messa. Le autorita' Burkinabe' hanno mandato squadre sul posto. E' stato un gruppo di uomini armati tra i venti e i trent'anni a fare irruzione nella chiesa di Dablo, nel nord del Burkina ...

Commando jihadista attacca chiesa in Burkina Faso : uccisi il prete e cinque fedeli a messa : Il sacerdote e cinque fedeli sono stati uccisi dai membri di un Commando di fondamentalisti islamici nella parrocchia di Beato Isidore Bakanja di Bablo, in Burkina Faso.Continua a leggere

Attacco jihadista in Burkina Faso - uccisi prete e 5 fedeli : Un gruppo di sedicenti jihadisti ha fatto irruzione aprendo il fuoco questa mattina nella parrocchia di Beato Isidore Bakanja di Bablo in Burkina Faso uccidendo il sacerdote Burkinabe' Abbe' Sime'on Yampa, di 34 anni, e altre cinque persone all'inizio della messa. Le autorita' Burkinabe' hanno mandato squadre sul posto.

La Francia ha liberato quattro ostaggi in Burkina Faso e nell’operazione sono morti due militari : La Francia ha annunciato di aver liberato quattro ostaggi dopo un’operazione compiuta dai militari francesi nel nord del Burkina Faso. Tra le persone liberate ci sarebbero due francesi rapiti il primo maggio nel Benin, una statunitense e una sudcoreana. Il

Burkina Faso - attacco contro una chiesa : 6 morti : Sei persone sono rimaste uccise ieri nell'attacco alla chiesa protestante di Silgadji, in Burkina Faso. Una banda armata ha fatto irruzione nella struttura a mezzogiorno di ieri e ha aperto il fuoco contro i presenti, uccidendo il pastore Pierre Ouedraogo e cinque membri della congregazione, inclusi due figli del pastore.Il commando è giunto nel paesino di Silgadji, a pochi chilometri dal confine col Mali, a bordo di alcune moto e si è dato ...

Almeno sei persone sono morte in un attacco armato in una chiesa del Burkina Faso : Domenica un gruppo di uomini armati ha attaccato una chiesa protestante nel nord del Burkina Faso, nell’Africa occidentale, uccidendo Almeno sei persone. L’attacco è avvenuto a Silgadji, una località vicina a Djibo, alla fine della messa domenicale delle 11: il gruppo

Le chiese sotto attacco anche in Burkina Faso : uccisi 6 cristiani : Le chiese cristiane finiscono sotto l’attacco dei jihadisti anche in Burkina Faso, considerato una delle nuove basi dell’estremismo islamico nell’Africa occidentale. Domenica, un commando ha ucciso un pastore protestante e cinque fedeli in una chiesa di Silgadji, nella provincia settentrionale di So

Blitz jihadista contro una chiesa in Burkina Faso - 6 morti durante la messa : Uno stato di emergenza è stato imposto in circa la metà del Paese, uno dei più poveri al mondo e confinante anche col Mali, anch'esso alle prese con il terrorismo jihadista.

Blitz jihadista contro una chiesa in Burkina Faso - 6 morti durante la messa : Un Blitz jihadista, una strage in una chiesa in Burkina Faso. È stato colpito mentre recitava una messa solenne Pierre Ouedraogo, il pastore protestante di Silgadji, nella provincia di Soum. Lo riferisce la Bbc. Oltre al religioso sono stati uccisi i due figli e tre fedeli.Gli assalitori sono arrivati a bordo di moto e sarebbero poi fuggiti verso il Mali.Solo venerdì pomeriggio sei persone, tra cui cinque insegnanti, era stati ...

Burkina Faso : attacco a chiesa - 6 morti : ANSA, - ROMA, 29 APR - Sei persone sono morte in un attacco ieri a una chiesa in Burkina Faso. Tra le vittime anche il pastore protestante, Pierre Ouedraogo, colpito mentre celebrava una messa solenne ...

Burkina Faso - 6 uccisi durante messa : 12.02 Un pastore protestante è stato ucciso mentre diceva messa in Burkina Faso. uccisi con lui i due figli e tre fedeli che partecipavano alla messa. L'attacco è stato messo a segno da un commando che è arrivato in moto a Silgadji, nella provincia di Soum, riferisce la Bbc. Gli assalitori sono poi fuggiti in direzione della frontiera con il Mali. E' la prima volta che gruppi armati colpiscono cristiani durante la messa.

Orio al Serio - il candidato sindaco Pd del Burkina Faso copia Salvini : "Prima gli oriesi" : La svolta a sinistra del Pd di Nicola Zingaretti tra i dem di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, è arrivata solo a metà. I dem per le prossime elezioni comunali hanno deciso di candidare Samdou Soulene, operario di 41 anni e padre di cinque figli, originario del Burkina Faso. In Italia dal 1998

A Orio al Serio - il candidato sindaco del Pd è originario del Burkina Faso : "Prima gli oriesi". È il motto del candidato sindaco del Comune di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, che per le prossime elezioni amministrative si presenta con la lista dei Democratici. Italiano dal 2007, il candidato sindaco è però originario del Burkina Faso, arrivato in questo Paese nel 1998.Samdou Soulene, 41 anni, operaio, studente universitario e padre di cinque figli, di cui uno in affido, è ben determinato ad arrivare fino in ...

Luca Tacchetto ed Edith Blais - un ministro del Burkina Faso assicura : “Sono vivi” : Luca Tacchetto e Edith Blais, il trentenne italiano e la compagna canadese scomparsi in Burkina Faso lo scorso dicembre, sarebbero ancora vivi. A riaccendere le speranze è Remis Dandjinou, ministro del Paese africano, secondo cui sarebbe vivo anche Pier Luigi Maccalli, il missionario sparito in Niger a settembre.Continua a leggere