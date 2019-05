Borse | che cosa lascia in eredità la peggior settimana dell’anno

Usa-Cina - dazi più che raddoppiati. Le Borse scommettono su esito positivo - vola Shanghai : MILANO - Nonostante le trattative formalmente proseguano per il secondo giorno, i dazi Usa minacciati da Trump su 200 miliardi di import dalla Cina sono scattati . Le merci erano già sottoposte a ...

Borse - che cosa accade se Trump non bluffa sui dazi? : Attualmente gli Usa importano dalla Cina beni per un totale di circa 500-520 miliardi. Di questi, 50 miliardi sono gravati da dazi al 25% (partiti la scorsa estate) e 200 miliardi sono tassati al 10%. La minaccia è di estendere anche a questi 200 miliardi l’aliquota del 25%...

SPY FINANZA/ Il crollo delle Borse che serve a Trump per fermare la Fed : Sia Usa che Cina hanno bisogno di un Qe perenne e strutturale. Per questo Trump ha mandato un chiaro messaggio alla Federal Reserve

Borse E MERCATI/ I segnali che spingono verso un ribasso : BORSE e MERCATI, Il complesso delle valutazioni tecniche sui principali listini azionari sembra convergere verso uno scenario orientato a trend negativi.

Trump minaccia l'aumento dei dazi sul "Made in China" : affondano le Borse asiatiche : La pax commerciale fra Stati Uniti e Cina sembra allontanarsi. A sorpresa Donald Trump annuncia che a partire da venerdì prossimo aumenteranno, dall’attuale 10% al 25%, i dazi su 200 miliardi di dollari di prodotti in Made in China. E che altri 350 miliardi di dollari di prodotti cinesi saranno “presto” tassati. Una mossa necessaria, indica Trump senza nascondere la sua frustrazione, perché le trattative con ...