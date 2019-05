Bologna-Parma… in pillole | un solo successo rossoblu negli ultimi nove incontri

calcioweb.eu

(Di domenica 12 maggio 2019) Il primo dei due posticipi del lunedì della 36^ giornata di Serie A è quello delle 19 trae Parma, due squadre molto vicine al traguardo della salvezza. Padroni di casa che, nonostante l’ultima sconfitta a San Siro contro il Milan, arrivano da un periodo positivo, ma dovranno fare a meno di Dijks, Sansone e Poli, due squalificati invece dall’altra parte: Kucka e Barillà. Nella massima serie, le due squadre si sono affrontate per 31 volte. I precedenti vedono un generale equilibrio, con 9 vittorie per entrambe, i pareggi sono invece 13.unper il: la vittoria esterna ottenuta nel 2013, con gol di Taider e Moscardelli. A guidare la classifica dei marcatori del confronto c’è Julio Ricardo Cruz, autore di 4 reti in maglia. A seguire Adriano e Tomas Locatelli, con 3 reti segnate rispettivamente in favore ...

