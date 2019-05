BMX | Coppa del Mondo Papendal 2019 | altra doppietta olandese con Niek Kimmann e Laura

BMX - Coppa del Mondo Papendal 2019 : successi per Niek Kimmann e Judy Baauw nella prima prova - azzurri lontani dalla zona punti : Si è conclusa la prima giornata della seconda tappa della Coppa del Mondo di BMX Supercross 2019. nella prima delle due prove in programma per il fine settimana presso la località olandese di Papendal, il pubblico di casa ha potuto festeggiare un duplice successo grazie alle vittorie di Niek Kimmann al maschile e di Judy Baauw al femminile. La spedizione azzurra, che aveva raccolto qualche segnale incoraggiante nell’appuntamento di ...

BMX - Coppa del Mondo Manchester 2019 : nella prima prova festeggiano Joris Daudet e Simone Christensen - Giacomo Fantoni fuori agli ottavi : Si è aperta nella giornata di oggi la prima tappa della Coppa del Mondo di BMX Supercross 2019. Presso l’impianto del HSBC UK National Cycling Centre di Manchester (Gran Bretagna) è infatti andata in scena la prima delle due prove in programma in questo fine settimana. La spedizione azzurra ha raccolto punti con due atleti in campo maschile, mentre al femminile non erano presenti italiane in gara. Il francese Joris Daudet si è aggiudicato ...

Ciclismo – Coppa Europa di BMX : l’Italia brilla a Zolder - un altro podio per Marco Radaelli : Nel terzo round di Zolder l’azzurro fa una gara in continuo crescendo, conquistando il secondo gradino del podio Boys 15/16 All’inizio della sua avventura da tecnico della Nazionale BMX, Tommaso Lupi era impaziente di vedere la sua selezione di Allievi alle prese con un appuntamento internazionale. E tra Verona e Zolder, di certo il neo Commissario Tecnico non può essere rimasto deluso. E’ proprio dalla categoria Boys ...

Coppa del Mondo di BMX - si avvicina la prima prova in programma a Manchester : gli azzurri convocati : Il coordinatore Cassani ha diramato la lista dei convocati per la prima prova di Coppa del Mondo di BMX a Manchester A poco più di una settimana dalla prima prova di Coppa del Mondo, ufficializzati gli atleti che correranno a Manchester il 27 e 28 aprile. All’evento sono stati convocati dal coordinatore squadre nazionali, Davide Cassani, su indicazione del commissario tecnico Lupi Tommaso, i seguenti atleti: Federico De Vecchi ...