Berlusconi | Salvini umiliato | faccia cadere Governo

Silvio Berlusconi : “Matteo Salvini umiliato da Giuseppe Conte - ora faccia cadere il governo” : Silvio Berlusconi torna ad attaccare l'alleanza fra Lega e Movimento 5 Stelle, chiedendo al vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini di staccare la spina al governo subito dopo le elezioni europee. E chiede anche al Partito Popolare Europeo di abbandonare l'alleanza coi socialisti e volgere lo sguardo a destra.Continua a leggere

"Salvini umiliato da Conte". Così parlò Berlusconi : “Salvini non può continuare su questa strada: sarebbe considerato corresponsabile, anche dai suoi, di tutto il male che questo governo sta facendo all’Italia e agli italiani”. Lo dice Silvio Berlusconi, intervistato da La Stampa, su quelli che ha suo avviso sono i colpi che il leader della Lega ha dovuto incassare nelle ultime settimane.In primo luogo, “la decisione del premier Conte, che ha ritirato le deleghe a ...

Luigi Di Maio - il ricatto contro Salvini che cancella Berlusconi dalla politica : "Vediamo se fa sul serio" : È bastata una telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per far impazzire di gelosia Luigi Di Maio, sempre più ossessionato dal sospetto che l'alleato leghista stia tramando un tradimento alle sue spalle con l'altro alleato, con il quale condivide ancora un patto di ferro nelle regioni e nei

Berlusconi : "Salvini umiliato da Conte" : 9.25 "L'unico piano B che ho in mente è il piano Berlusconi:propongo al Ppe di lasciare l'alleanza con la sinistra" e converga "con i liberali,i conservatori e i cosiddetti sovranisti" per cambiare e far tornare "l'Europa dei popoli".Così il leader FI,Berlusconi a La Stampa. Poi su Salvini: "La decisione di Conte, che ha ritirato le deleghe a un sottosegretario su espressa indicazione del M5S,costituisce un'umiliazione per lui" "Salvini non ...

Matteo Salvini - la tentazione di tornare subito con Berlusconi : su cosa cade il governo : A furia di lanciare palle ndi fango contri i leghisti, Luigi Di Maio e l'intero M5s rischiano di ritrovarsi fuori dal governo in men che non si dica. Il clima di rivolta all'interno della Lega sta montando come mai finora, anzi secondo un retroscena di Repubblica le spinte a rompere con l'alleato gr

Berlusconi : Salvini mi assicura che futuro è centrodestra compatto : Roma, 9 mag., askanews, - "I miei rapporti con Salvini sono tali che mi fanno dire che non può essere lontano dal vero quando mi assicura che il futuro sarà con un centrodestra compatto". Lo ha detto ...

Europee - Berlusconi : 'Il Ppe lasci la sinistra e si allei con Orban e Salvini' : 'Per cambiare l'Ue bisogna cambiare le alleanze e per fare questo è chiaro che dovrò essere presente'. Così Silvio Berlusconi lasciando il San Raffaele di Milano dove è stato ricoverato la scorsa ...

Berlusconi e Meloni attaccano Salvini : sotto scacco dei Cinquestelle - costruire alternativa : Il cavaliere, ancora convalescente, critica l'alleato di centrodestra di cui si considera forza imprescindibile. Pd e d Emma Bonino invece attaccano sul fronte sicurezza

Berlusconi : 'Salvini formidabile macchina da comizi ma sotto scacco del M5s' : 'Ho avuto paura ma devo restare in campo' racconta il leader di FI in una intervista al Corriere della Sera. 'Il centrodestra è il futuro dell'Italia. Giorgia Meloni: Siri si dimettera, ma il governo ...

Berlusconi e il malore : 'Ho avuto paura - mi sono affidato a Dio e Zangrillo. Salvini non capisce che...' : 'Ho accettato anche questa prova affidandomi a Dio e alla professionalità straordinaria del professor Zangrillo , del professor Rosati e dei loro collaboratori'. Così Silvio Berlusconi , intervistato ...

