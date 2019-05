Belotti e Torino da Champions “voliamo bassi”

Torino-Sassuolo - la rovesciata di Belotti è pazzesca : la chilena è un déjà vu del 2017 [VIDEO] : Gol pazzesco di Andrea Belotti che regala la vittoria al Torino contro il Sassuolo: la rovesciata è identica al gol segnato nel 2017 proprio contro i neroverdi Se il Torino è ancora in piena corsa per l’Europa, Champions o Europa League che sia/sarà, lo deve ad Andrea Belotti. Il bomber granata ha prima fallito un calcio di rigore, per poi farsi perdonare con una doppietta che ha steso il Sassuolo nel lunch match della 36ª Giornata ...

Torino - ribaltone clamoroso contro il Sassuolo : 3-2 in un lampo - canta Belotti : Il Toro resta aggrappato con le unghie e i denti all'Europa centrando una vittoria vietata ai deboli di cuore. Anticipo pazzesco all'Olimpico granata, con i padroni di casa capaci di domare un orgoglioso Sassuolo (3-2) in un match condito da colpi di scena a go-go. Chi si aspettava un avversario in

VIDEO Torino-Sassuolo 3-2 : Highlights - gol e sintesi. Belotti sbaglia un rigore - poi decide in rovesciata : Nel lunch match delle ore 12.30 della 36ma giornata della Serie A di calcio il Torino supera per 3-2 il Sassuolo e continua a cullare il sogno europeo. Nel primo tempo Belotti sbaglia un rigore e Bourabia punisce i granata, facendosi poi espellere ingenuamente. Nella ripresa impatta subito Belotti, poi nel finale accade di tutto: vantaggio ospite con Lirola, i torinisti ribaltano nel giro di un minuto con Zaza e Belotti, autore di una splendida ...

È un Torino formato Champions : Belotti e Zaza rimontano il Sassuolo in un finale da batticuore : Il Torino supera 3-2 il Sassuolo tiene vivo il sogno Champions: granata a -3 dall’Inter che giocherà lunedì. Decisivi i gol di Zaza e Belotti che completano la rimonta nel finale di gara Mancano solo 3 giornate al termine del campionato e ogni partita è decisiva. Lo sa bene il Torino che sta vivendo una delle sue migliori stagioni dell’epoca moderna, un’annata che profuma d’Europa. Per restare in corsa, insieme al gruppone di 6 squadre ...

Torino - giallo attorno al rinnovo di Belotti : risulta a bilancio - Cairo fa il vago : Torino, Belotti sembra aver rinnovato il proprio contratto con il club del presidente Cairo ma tarda ad arrivare l’annuncio “Perché non abbiamo ufficializzato il rinnovo di Belotti? Non lo ricordo“. Sono le parole rilasciate a Tuttosport stamane dal presidente del Torino Urbano Cairo in merito al prolungamento di contratto del centravanti granata. Parole evasive, che contrastano con le ultime novità che arrivano in merito al ...

Torino : Cairo - Belotti va confermato : Torino, 6 MAG - "Belotti è il nostro capitano, è un giocatore molto importante. Per noi il fatto di confermarlo per un lungo periodo è una cosa importante, ma ne parleremo a tempo debito". Il ...

Tragedia di Superga - Belotti e Cairo ricordano il Grande Torino [FOTO] : 1/21 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Tragedia Superga - Cairo : "Il Grande Torino simbolo di rinascita". Belotti : "Ho urlato i nomi delle vittime" : Sono passati 70 anni dalla Tragedia di Superga e 'Focus' rende omaggio al 'Grande Torino' con una serata-evento in onda sabato 4 maggio, dalle ore 21.15. La celebrazione apre con uno speciale a cura ...

70 anni dalla strage di Superga : le parole di Cairo e Belotti sul Grande Torino : Sono passati 70 anni dalla tragedia di Superga e “Focus” rende omaggio al Grande Torino con una serata-evento in onda sabato 4 maggio, dalle ore 21.15. La celebrazione apre con uno speciale a cura della redazione di SportMediaset, dal titolo “Gli Invincibili: il sogno spezzato – 70 anni di passione e orgoglio“. Tra gli intervistati del programma di Italia Uno, il Presidente granata Cairo e l’attaccante ...

Tappa integrity tour a Torino - Belotti prevenire i rischi : L'integrity tour 2019, che vede impegnati Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo per rafforzare la cultura della legalità

L’Integrity Tour fa tappa a Torino - Belotti : “Essere informati è la migliore prevenzione” : L’Integrity Tour 2019, che vuole rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e diffondere i veri valori dello sport, fa tappa in Piemonte. Allo Stadio Filadelfia e allo Stadio Olimpico si sono svolti oggi due workshop, uno dedicato alla prima squadra del Torino e l’altro alla Primavera e Under 17. “A nome di tutti i miei compagni ringrazio per il workshop organizzato oggi per noi su un tema sempre di ...

Torino - Belotti sulla Champions : 'Siamo lì ma restiamo coi piedi per terra' : Ai microfoni di Sport Mediaset , il capitano del Torino Andrea Belotti ha parlato del momento positivo della formazione granata e del sogno qualificazione alla prossima Champions League. 'Se si guarda la classifica ...