Belen mamma e il messaggio emozionante di Stefano De Martino

(Di domenica 12 maggio 2019)e il tenerodiDe. Nel giorno della festa della, su Instagram il teneroperRodriguez arriva daDeche postato una storia in cuie il figlio Santiago giocano e scherzano nel lettone di casa. A corredo del tutto, Deha scritto “cuore di”: madre e figlio si fanno le coccole e il solletico, rotolandosi tra le coperte. Lui riprende tutto e posta sui social. Dopo la crisi e la separazione, trae Deè tornato l’amore in tutti i sensi. E nella domenica in cui si celebrano le mamme ha voluto lanciare und’amore social alla showgirl argentina.

HaiMicaUnAmaca : Un giorno ringrazierò mia figlia ma non per l’essere sua mamma ma per le chiappe alla Belen che mi stanno venendo a… - Elisa60388018 : RT @demotivatrice10: Scopro anche che mio padre è inaspettatamente BiMbA di Stefano De Martino: - Chist è simpatico, sap abballa' e sap pur… - demotivatrice10 : Scopro anche che mio padre è inaspettatamente BiMbA di Stefano De Martino: - Chist è simpatico, sap abballa' e sap… -