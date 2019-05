Beatrice Venezi | direttore d’orchestra in lungo | “Suonare? Come educazione civica La

ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2019) Esperimento: cercate su Internet l’Adagio dello Spartacus di Aram Kachaturian (fate un atto di fede) e ascoltate i primi trenta secondi. Vi suona familiare? Esatto, è proprio uguale a Can’t Take My Eyes Off Of You. O meglio: è il brano di Frankie Valli che è largamente debitore del compositore russo.la pubblicità di un noto sgrassatore che segue la sua Danza delle spade. Sorpresi? Aspettate di scoprire il filo rosso che lega la Gazza Ladra di Gioachino Rossini ad Arancia Meccanica, il compositore Olivier Messiaen a Bjork, la Manon Lescaut a Guerre Stellari. C’è una sorta di guida Lonely Planet del mondo della musica che unisce passato e presente, che permette di orientarsi tra toni e semitoni, baritoni e soprano, adagi e fortissimo: si intitola Allegro con Fuoco (Utet, 224 pagg., 16 euro) e lo ha scrittoche non tocca nemmeno i 30 ...

StampaBiella : Il “direttore d’orchestra” Beatrice Venezi racconta di note e spartiti in libreria - UgoBaroni : RT @NoiTv: Beatrice Venezi dirigerà il concerto di Primavera dei Lions Lucca Host - - Fiordaliso21 : RT @CortiledeiGenti: “La #musica ha infinte grammatiche.” Così il @CardRavasi a #LuccaClassica con Beatrice Venezi, Maria Agresta e Marco A… -