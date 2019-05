Barbara d’Urso in difficoltà a Domenica Live | “Ho bisogno di…”

Grande Fratello - Barbara d’Urso. Platinette : “Lei occupa tutto…” : Barbara d’Urso, Mauro Coruzzi commenta il GF 16: “Lei occupa tutto il palcoscenico” Ha detto la sua sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv Mauro Coruzzi, in arte Platinette, commentando il Grande Fratello 2019 di Barbara d’Urso, nella sua rubrica “I protagonisti della TV visti da Platinette”. Nella rubrica in questione, il saggio di Italia Si ha speso ottime parole nei confronti della ...

Barbara d’Urso e Malgioglio inarrestabili : dopo Dolceamaro un film insieme : Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio di nuovo insieme: dopo Dolceamaro un film per la coppia? Le ultime news sul nuovo progetto La coppia formata da Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio è ormai inarrestabile e, dopo Dolceamaro, si prepara per sorprendere il pubblico un’altra volta. Cosa hanno in mente i due? Ma, soprattutto, cosa hanno fatto […] L'articolo Barbara d’Urso e Malgioglio inarrestabili: dopo Dolceamaro ...

Domenica Live : Barbara d’Urso annuncia gli ospiti del 12 maggio : Anticipazioni Domenica Live: in studio dalla d’Urso ci sarà Veronica Maya Domenica 12 maggio andrà in onda una nuova puntata di Domenica Live di Barbara d’Urso. E quest’ultima, sul finire della trasmissione, ha rivelato che in studio ci sarà nientepopodimeno che Veronica Maya con i suoi tre figli e suo marito per parlare in esclusiva assoluta del suo matrimonio. Difatti la donna, dopo tanti anni di relazione con il suo compagno ...

Barbara d’Urso commette una clamorosa gaffe a Pomeriggio Cinque : Pomeriggio 5, Barbara d’Urso e la gaffe su Vasco: “Chi è che cantava…” Giornata difficile oggi per Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque che si è trovata a dover gestire un collegamento in diretta con Maria Monsé e sua figlia Perla Maria. La bella conduttrice partenopea, tra una confessione e l’altra sulla neo carriera da stilista della piccola artista, ha commesso una gaffe su Vasco Rossi, con cui in passato ha avuto una ...

Sui social Pamela Prati e la Michelazzo deridono Barbara D’Urso : Dopo tanto parlare delle sue presunte nozze Pamela Prati appare in perfetta forma fisica e in attesa di vederla sabato pomeriggio a Verissimo, la showgirl e la sua amica agente Eliana Michelazzo sono apparse su “Instagram” per sbeffeggiare gli ospiti di Barbara D’urso , che nella puntata di “Live” si è parlato del mancato matrimonio, e dei presunti problemi cardiaci di Pamela Prati e della possibilità che le sue agenti ...

Ciao Darwin - lo storico collaboratore di Paolo Bonolis lancia un appello a Barbara d’Urso : “Ti prego aiutami” : È il “cognato dell’alieno” in Avanti un Altro ma anche un’abile trasformista in Ciao Darwin, dove di volta in volta veste i panni di Fantozzi, Max Pezzali, Psy e Liz Taylor: è Nino Tortorici, 47enne siciliano storico collaboratore di Paolo Bonolis. I due lavorano insieme da quasi vent’anni ma ora Tortorici ha deciso di lanciare un appello a Barbara D’Urso: “Ti prego Barbara, aiutami a dimagrire per ...

Pamela Prati ed Eliana Michelazzo prendono in giro Barbara D’Urso : Pamela Prati è in perfetta forma fisica e in attesa di vederla sabato pomeriggio a Verissimo, la showgirl e la sua amica agente Eliana Michelazzo sono apparse su “Instagram” per sbeffeggiare gli ospiti di Barbara D’urso , che nella puntata di “Live” si è parlato del mancato matrimonio, e dei presunti problemi cardiaci di Pamela Prati e della possibilità che le sue agenti l’abbiano plagiata, accuse che le due donne ...

Ascolti Barbara d’Urso di ieri : Live regge contro la Champions : Live Non è la d’Urso: Barbara tiene negli Ascolti contro la Champions Mentre la Champions League arriva agli sgoccioli con sfide sempre più appassionanti, Live Non è la d’Urso continua la sua corsa tra talk e interviste. Nell’ottava puntata del programma di Barbara d’Urso, questi sono stati gli Ascolti: 2.369.000 telespettatori e il 14.5% di share. Barbara quindi ha retto ancora una volta contro il calcio e ha ...

Pamela Prati e Eliana Michelazzo contro Barbara d’Urso : “Ma quante stron**te dite - denunce fatte”. Lei replica : “Se il matrimonio è una truffa mi incazzo” : “Io plagiata? Ma vi rendete conto di quante stronzate dicete?“. Sì, ha detto proprio “dicete” Eliana Michelazzo in una storia su Instagram in cui con Pamela Prati si scaglia contro Barbara D’Urso e i suo ospiti che contemporaneamente erano in onda su Canale 5 a Live – Non è la D’Urso e stavano discutendo proprio del “giallo” delle nozze dell’ex star del Bagaglino con l’ormai ...

Pamela Prati e Eliana Michelazzo si prendono gioco di Barbara d’Urso : «Io plagiata? Ma quante stron**te dite» : Altro che problemi di cuore, Pamela Prati sta benissimo ed è più che lucida. Pochi minuti fa Eliana Michelazzo ha pubblicato una storia su Instagram con Pamela Prati in cui si prendono gioco di Barbara D’urso e degli ospiti di “Live” in studio a commentare il giallo del matrimonio con Marco Caltagirone: «Io plagiata? Ma quante stron**te dite». Colpo di scena! Pamela Prati sta benissimo ed è come sempre in splendida forma. ...

Ilona Staller mette in imbarazzo Barbara d’Urso a Live : la confessione : Barbara d’Urso imbarazzata da Ilona Staller a Live: la clamorosa rivelazione E’ appena finita una nuova puntata di Live Non è la d’Urso. E sul finire della trasmissione c’è stato ‘l’uno contro tutti’ di Ilona Staller detta Cicciolina. La conduttrice ha immediatamente mandato in onda un video inerente al fatto che quest’ulima sia rimasta al verde dopo l’abolizione dei vitalizi da parte del ...

Live Non è la d’Urso - Pamela Prati. Barbara : “Io mi inca**o se…” : Barbara d’Urso a Live sul matrimonio di Pamela Prati: “Se è falso io mi inca…” “Il matrimonio non c’è stato”: ha aperto così Barbara d’Urso l’ottava puntata di Live Non è la d’Urso. Ed è stata Annalisa Minetti ad aver fatto la battuta migliore che si potesse fare sull’argomento: “Io ci sono stata e non ho visto nessuno”. Il matrimonio tra Pamela Prati e Marco ...

Simona Ventura parla di Barbara d’Urso : “Faccio The Voice perchè…” : The Voice of Italy, Simona Ventura spiega: “Lo conduco perchè…” Stasera andrà in onda su Rai2 la terza puntata di The Voice. E qualche ora fa la conduttrice del talent, Simona Ventura, ha rilasciato un’interessante intervista al quotidiano La Verità. In questa circostanza la donna ha rivelato perchè ha deciso di presentare The Voice of Italy 2019, asserendo senza tanti mezzi termini quanto segue: “Ho accettato di ...

Ascolti Grande Fratello 16 : Barbara d’Urso si difende da Montalbano : Grande Fratello, Ascolti 6 maggio: Barbara d’Urso oltre il 19% di share È andata in onda ieri sera la quinta puntata del Grande Fratello 2019, che ha confermato gli ottimi risultati di settimana scorsa. Per il reality show di Canale5 infatti gli Ascolti sono stati questi: 3.233.000 telespettatori e il 19.4% di share. Ancora buoni risultati Auditel per Barbara d’Urso, che anche ieri si è scontrata con il “colosso” ...