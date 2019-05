Auto precipita da cavalcavia autostrada e finisce in acqua | muore 20enne | un altro ferito

Sicilia - Auto precipita dalla A19 e finisce in acqua : 1 morto e un ferito : Tragedia in Sicilia dove un’auto è precipitata dalla A19, l’autostrada Palermo-Catania, all’alba di stamane, nei pressi dello svincolo per Agire. Un giovane è morto e l’altro è in gravi condizioni. L’auto sulla quale viaggiavano è precipitata da un cavalcavia della A19 finendo in un corso d’acqua che ha sommerso quasi completamente la vettura. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso dalla centrale ...

Foggia - si ferma in Autostrada per un bisogno e precipita in un burrone : 37enne è grave : Il grave incidente la notte scorsa in autostrada vicino al casello di Cerignola Est (Foggia): un 37enne ha fermato l'auto sul ciglio della strada ed è sceso per un bisogno fisiologico, ma nello scavalcare il guardrail non si è accorto che c'era un burrone ed è precipitato. Con lui due amici, che hanno dato l’allarme.

Pauroso incidente sull’A20 : Auto precipita da viadotto e sfonda tetto di un’officina : Una Ford Galaxy che percorreva il viadotto autostradale dell’A20 Messina-Palermo, ha finito la sua corsa urtando contro il guard-rail ed è precipitata. Il conducente dell'auto ha riportato un trauma cranico e una frattura al braccio, il passeggero lesioni alla schiena e alle gambe.

Si sono salvati! Autocarro precipita dal viadotto e finisce nella diga : Brutto incidente sulla SS647 Bifernina tra Lucito (Campobasso) e Larino. Un Autocarro, dopo aver divelto parte di guardrail, è precipitato giù dal ponte che stava attraversando. Dei due occupanti, uno è riuscito a mettersi in salvo da solo uscendo dalla cabina parzialmente sommersa dall’acqua, per l’autista c’è stato bisogno dei vigili del fuoco.

Precipita con l'Auto in burrone! Sopravvive 5 giorni intrappolata tra le lamiere : Una storia incredibile raccontata a Fox News, la forza di una mamma 49enne dell'Alabama che è scomparsa lo scorso 17 aprile mentre andava alla posta. Robin Joyce Fancher è stata ritrovata viva cinque giorni più tardi nella sua auto, con la quale era Precipitata in un burrone, è riuscita a Sopravvivere per 120 ore senza cibo, acqua e medicine per il fegato. "Il suo è un miracolo, non capiremo mai come abbia fatto". --Il suo telefono è stato ...

Autobus precipita in una scarpata : 25 morti in Bolivia - : L'incidente è avvenuto lungo la statale La Paz-Yungas, quando l'Autobus ha cercato di sorpassare un camion, scontrandosi però frontalmente sulla corsia opposta con un furgone e cadendo per 300 metri ...

Potenza - esce di strada sul ponte e l’Auto precipita nel condominio : muore 42enne : L'automobilista ha improvvisamente sbandato con la sua vettura, innescando una carambola in strada conclusa con la caduta da alcuni metri di altezza nel cortile di un condominio. Nell'impatto l'uomo è stato sbalzato fuori dl'abitacolo ed morto praticamente sul colpo. Ad avvertire i soccorsi i condomini del palazzo allarmati da un improvviso botto quando l'auto si è schiantata contro le pareti di un appartamento dello stabile.Continua a leggere

Dramma in Autostrada - tir precipita dal cavalcavia e va a fuoco : camionista muore carbonizzato : Chiusa temporaneamente l'autostrada A1, molto lungo intervento dei vigili del fuoco per recuperare il corpo di Paolo Schettino, originario di Gragnano, in provincia di Napoli. Tra le possibili cause, un malore o un colpo di sonno.Continua a leggere

Canada - aereo precipita sull'Autostrada - ma riesce ad evitare le Auto : In un'autostrada nei pressi di Toronto, in Canada, si è verificata una scena a dir poco spaventosa, per fortuna con poche conseguenze. Un aereo da turismo è, infatti, precipitato proprio sulla carreggiata, riuscendo a schivare miracolosamente le automobili di passaggio. Tutto è stato ripreso dalla telecamera di un camion di passaggio. Per fortuna non ci sono state vittime e i due uomini a bordo dell'aereo ne sono usciti solo con lievi ferite. ...

