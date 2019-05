Auto | il mondo in mano alle sette sorelle | ecco come e quali Gruppi guideranno il settore

Addio Lorenzo - campione del Mondo di paraclimbing col male di vivere : si è sparato all'Agenzia delle entrate. Disposta l'Autopsia : Era seduto sulla sedia a rotelle su cui lo aveva costretto un brutto incidente in moto, oltre 15 anni fa. Accanto era parcheggiata la sua auto, per terra una pistola. Alla testa una ferita che non...

Cristiano Ronaldo vuole la nuova Bugatti - l'Auto più cara al mondo : costa 11 milioni di euro : La Champions League è andata ma la Juventus ha vinto almeno lo scudetto. Dunque un motivo per festeggiare e regalarsi l'auto più costosa al mondo c'è. Cristiano Ronaldo...

Ultime notizie Motori : notizie mondo Automotive e Motori : Ultime notizie Motori:scopri articoli e approfondimenti su Motori, Industria e Mercato, Novità, Mobilità Sostenibile. Ultime notizie Motori

Tiro a segno - Coppa del Mondo Pechino 2019 : Junmin Lin si prende la vittoria nella pistola Automatica. Mazzetti e Chelli a centro gruppo : Due vittorie in poco più di un’ora. Dopo l’affermazione di Zicheng Hui nella carabina ad aria compressa, fa festa ancora la Cina del Tiro a segno che, nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno in corso di svolgimento fra l’altro in quel di Pechino, piazza ancora un suo atleta sul gradino più alto del podio. E’ lo specialista della pistola automatica Junmin Lin, campione del Mondo in carica, a vincere ...

Huawei lancia il primo hardware 5G al mondo per Auto : Huawei 5G presenta il primo hardware MH5000 è basato sul chip Balong 5000 5G per il mondo delle autovetture. I modulo Huawei 5G per le auto sempre connesse

Auto elettriche – La classifica delle 10 più vendute al mondo rivela delle sorprese [GALLERY] : La classifica delle 10 Auto elettriche più vendute al mondo rivela alcuni risultati inaspettati. Tra le note Tesla, Nissan e Renault, alcuni esemplari mai visti.. né sentiti Probabilmente non ne avrete mai sentito parlare eppure sono tra i modelli di Auto elettriche più vendute al mondo. La spiegazione è semplice, si tratta di costruttori cinesi che vendono solo in Cina, un mercato che più degli altri sta puntando ...

Settore Auto - un mondo marcio : dopo lo scandalo del dieselgate i tedeschi continuano a barare : Bmw, Mercedes e Volkswagen sono accusati dall’Antitrust europea di aver fatto cartello a scapito dell’ambiente e dei consumatori Il Settore automotive non sembra trovare pace e continua ad essere investito da scandali che ormai stanno minando nel profondo una credibilità costruita con anni di duri sacrifici, tutto ovviamente per colpa del profitto a tutti i costi. dopo lo scandalo del dieselgate ovvero le emissioni truccate da Volkswagen ...

Jacques Audiard - ritratto di un Autore di film che fruga in profondità nel mondo di oggi. Anche con un western : Nessuno è prigioniero del proprio destino: se esiste una stella polare nel cinema di Jacques Audiard, il regista di Il profeta, Sulle mie labbra, Un sapore di ruggine e ossa, è questa idea profondamente morale che trasforma in ruvide conquiste personali le vicende di giovani arabi in carcere, segretarie disabili, persino pugili disfunzionali e domatrici di orche senza gambe."In realtà non saprei dire qual è il mio ...

Milano Design Week - Il mondo dellAuto al Fuorisalone 2019 FOTO GALLERY : Tutto pronto per la Milano Design Week 2019: dal 9 al 14 aprile, il capoluogo lombardo ospiterà il consueto Salone del Mobile e, ovviamente, il Fuorisalone, una serie di eventi collegati alla kermesse che coinvolgono ormai tutta la città. Il mondo dellauto, da sempre attento ai grandi appuntamenti meneghini, sarà ancora in prima linea: marchi come la Hyundai (principale sponsor della manifestazione), la Lamborghini, la Peugeot, la Volkswagen, la ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo 2019 : a Pechino e Monaco verranno assegnate tre carte olimpiche nella pistola Automatica : La ISSF (International Shooting Sport Federation) ha deciso: le carte olimpiche verso Tokyo 2020 riguardanti la pistola automatica, non assegnate a Nuova Delhi nella prima tappa della Coppa del Mondo 2019 – per problemi politici – verranno riassegnate nelle prossime tappe del massimo circuito internazionale, che si svolgeranno a Pechino e Monaco di Baviera. Nel meeting cinese , in programma dopo metà aprile, e in quello tedesco, in ...

Auto si ribalta in curva a Mondovì : 21enne in codice rosso : Alle 6.15 di oggi, domenica 31 marzo, si è verificato un grave incidente in via San Rocchetto a Mondovì, nel quale è rimasto ferito B.M., classe 1998 e residente in frazione Sant'Anna Avagnina. Per ...

Grave lutto nel mondo del calcio - morto calciatore in un incidente : terribile scontro Auto-moto [NOME e DETTAGLI] : mondo del calcio shock nelle ultime ore per una tragedia che ha sconvolto tutti. Non ce l’ha fatta Antonio Iovino, il 30enne di Cerignola coinvolto in un terribile incidente nella giornata di ieri tra un’auto ed una moto in via Brughiera a Pregnana Milanese. Il calciatore del Cerignola è stato subito trasportato d’urgenza e con l’elicottero all’ospedale, purtroppo è deceduto nelle ultime ore. “La S.S.D. ...

Prima dell’Auto e della lampadina c’era lui : ecco Jonathan - l’animale più vecchio del mondo [FOTO] : Era il 1832 e la tartaruga Jonathan era solo un cucciolo. Il mondo era un po’ diverso all’epoca: doveva ancora essere inventata la lampadina e per le auto mancava ancora mezzo secolo. Ma Jonathan, tartaruga gigante delle Seychelles, ha vissuto per vedere tutto questo. Con i suoi 187 anni, Jonathan è l’animale conosciuto più vecchio del mondo (ha recentemente ricevuto un Guinness World Record per questo) e sta vivendo una vita rilassante sulla ...

Mondo del nuoto in lutto : morto in incidente Auto l'ex azzurro Stefano Iacobone : Il Mondo del nuoto è in lutto. La scorsa notte, in un tragico incidente stradale, è morto Stefano Iacobone, 31 anni, ex campione azzurro che nel 2009 aveva stabilito il record italiano nella specialità 4×100 mista in vasca corta, L'atleta è finito fuori strada con la sua auto lungo l'ex statale 42, a Treviglio, popoloso centro in provincia di Bergamo. Lo schianto, violentissimo, non gli lasciato scampo. La notizia è stata diffusa, con una nota, ...