Auto | FCA vittima innocente della guerra dei dazi

Autopromotec 2019 – ‘Post-vendita’ in primo piano con uno sguardo al passato : da Ruoteclassiche a FCA Heritage passando per gli ADAS : Autopromotec accompagna l’operatore verso il futuro della riparazione e con l’iniziativa “Hybrid & ADAS Village” promuove la conoscenza dei nuovi sistemi di assistenza alla guida, come base di una manutenzione a regola d’arte L’edizione 2019 di Autopromotec, la biennale internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico, e` ormai alle porte e gli organizzatori continuano ad annunciare importanti novita` che ...

FINANZA & Auto/ I guai di Jaguar Land Rover - una brutta notizia per Fca : Jaguar Land Rover non passa un buon periodo. Potrebbe finire nel mirino di Carlos Tavers, numero uno di Psa. Non una buona notizia per Fca

FCA - servizi connessi con Google e Harman dal 2022 su tutte le Auto : ... compiamo un utilizzo responsabile ed efficiente del capitale per fornire soluzioni tecnologiche avanzate ai nostri clienti in tutto il mondo. Abbiamo sviluppato un ecosistema connesso semplice da ...

Fca - Manley : 'Sopravviveremo alle sfide dell'industria dell'Auto grazie ai nostri brand' : Fiat Chrysler Automobile s è una ' house of brands ' e per questa sua peculiarità sarà una delle poche case automobilistiche tradizionali a sopravvivere alle sfide che l'industria dell'auto sta ...

Dietro le quinte di Fca alla scoperta dei segreti della nascita di un'Auto : Torino Fiat Chrysler Automobiles decide di rivelare alcuni dei suoi segreti, il cosiddetto «Dietro le quinte»: come nasce un modello e come viene messo alla frusta in condizioni che difficilmente si ...

Come nasce e si sviluppa un'Auto : il nel progetto What's Behind di FCA : nasce così FCA What's Behind, l'inedito progetto che apre alle telecamere le porte dei centri studio e progettazione che la società di Torino possiede in tutto il mondo, e dove le auto dei marchi ...

FCA What’s Behind : un documentario svela come vengono testate le Auto del gruppo : Per la prima volta viene mostrato il "dietro le quinte" delle fasi di ricerca e di sviluppo delle automobili FCA: dai -40°C...

Vendite Auto -3 - 6 in Europa - Fca -11 - 7% : ANSA, - TORINO, 17 APR - Le immatricolazioni di auto nell'Unione Europea più Efta, Svizzera, Norvegia e Lussemburgo, sono state a marzo 1.770.849, il 3,6% in meno dello stesso mese del 2018. Il primo ...

Marzo in rosso per l'Auto europea - Fca peggio del mercato : ... ha commentato i dati Acea con un 'male, ma non malissimo' e fatto riferimento al mix 'di fattori di freno specifici, come la demonizzazione del diesel, o comuni all'intera economia come il quadro ...

Auto - nuovo passo indietro in Europa : -3 - 6% a marzo. Fca chiude a -11 - 7% - Jeep tiene : Ancora un mese in calo per il mercato europeo dell'Auto . La fotografia scattata dall' Acea vede le immatricolazioni nell'Ue+Paesi Efta calare del 3,6% a 1.770.849 unità. nuovo passo indietro per la ...

Fca - Di Maio : 500 elettrica sarà simbolo dell'Automotive europeo : Torino, 13 apr., askanews, - Torino capitale dell'innovazione. A rilanciare quest'antica vocazione del capoluogo piemontese è stato il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in visita per ...

Fca - ritorno alla cedola. Pronta a ruolo da protagonista nella nuova era dell’industria dell’Auto : Un impegno di lungo termine della famiglia Agnelli e una Fca Pronta a giocare un ruolo da protagonista in questa nuova era dell’industria dell’auto. John Elkann, dal palcoscenico dell’assemblea degli azionisti di Fca lancia questi due messaggi ai soci del gruppo automobilistico...

Fca - Elkann : 'Pronti a costruire il futuro dell'Auto' : Continuerà l'impegno della famiglia nella Fca in questo periodo di 'mutamento creativo e di fermento tecnologico'. Lo ha detto John Elkann, presidente di Fiat Chrysler durante l'assemblea degli ...

Fca - il doppio binario per stare al passo con l'Auto che cambia : AMSTERDAM - La famiglia Agnelli 'continuerà a sostenere l'azienda' anche nei prossimi anni quando 'assisteremo a un periodo di creatività e profondo cambiamento come accadde all'inizio del Novecento'. ...