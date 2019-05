Auguri festa della mamma | idee divertenti e ironiche per una dichiarazione speciale

Blastingnews

(Di domenica 12 maggio 2019) Il giornoè arrivato: oggi, 12 maggio, l'Italia e gran parte degli altri Paesi europei celebra l'importante ricorrenza, occasione ideale per esprimere l'amore e la riconoscenza per la persona che ci ha dato la vita. Una data che varia ogni anno, a differenza di quanto accade per ladel papà. Una festività che si festeggia ogni seconda domenica di maggio e in cui si ricordano i sacrifici e l'amore. Proprio per questo, è impossibile non pensare ad un messaggio dida inviarle attraverso un sms, WhatsApp, Facebook, Twitter o qualsiasi altro social network. Gli amantitradizione e i più piccoli potranno comunque utilizzare il metodo più classico, ovvero scriverle un biglietto d'con una frase ad effetto che sappia stupire o strappare il sorriso alla propria madre. Frasi: dedicheLaè ...

